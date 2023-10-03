Занятых в МСП белгородцев стало больше на 15 тысяч человек

По данным ведомства, с 2021 по 2022 год налоговые отчисления от субъектов малого и среднего бизнеса выросли на 23,3%. Сумма увеличилась с 36 млрд рублей до 44,4 млрд рублей. А оборот МСП вырос с 896,8 млрд рублей до 971 млрд рублей.