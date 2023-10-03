Занятых в МСП белгородцев стало больше на 15 тысяч человек

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
За год в Белгородской области число предпринимателей выросло на 15,2 тысячи. По итогам 2022 года в сфере малого и среднего предпринимательства трудились 248,9 тысячи белгородцев. В 2021 году бизнесменов насчитывалось 233,7 тысячи. Данные представило минэкономразвития региона.
По данным ведомства, с 2021 по 2022 год налоговые отчисления от субъектов малого и среднего бизнеса выросли на 23,3%. Сумма увеличилась с 36 млрд рублей до 44,4 млрд рублей. А оборот МСП вырос с 896,8 млрд рублей до 971 млрд рублей.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, доля белгородского бизнеса состоит из металлургии и горнодобывающей промышленности, а также сельского хозяйства.
«Сейчас можно с уверенностью сказать, что „третьим китом“ нашей региональной экономики стал малый и средний бизнес», — добавил глава региона.
Белгород стал 18-м в рейтинге лучших российских городов для ведения бизнеса. Учитывалось при оценке в том числе и количество субъектов МСП, пояснили в областном правительстве.
Кроме того, сообщается, что в 2022 году в регионе насчитывалось 58,6 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.