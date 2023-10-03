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Занятых в МСП белгородцев стало больше на 15 тысяч человек

Занятых в МСП белгородцев стало больше на 15 тысяч человек

3 октября 2023, 15:51
Фото: 1MI
По итогам 2022 года в регионе число занятых в сфере малого и среднего бизнеса возросло более чем на 15 тыс. человек. Таким образом, бизнесом занимаются почти 250 тыс. белгородцев, сообщили в областном правительстве.

За год в Белгородской области число предпринимателей выросло на 15,2 тысячи. По итогам 2022 года в сфере малого и среднего предпринимательства трудились 248,9 тысячи белгородцев. В 2021 году бизнесменов насчитывалось 233,7 тысячи. Данные представило минэкономразвития региона.

По данным ведомства, с 2021 по 2022 год налоговые отчисления от субъектов малого и среднего бизнеса выросли на 23,3%. Сумма увеличилась с 36 млрд рублей до 44,4 млрд рублей. А оборот МСП вырос с 896,8 млрд рублей до 971 млрд рублей.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, доля белгородского бизнеса состоит из металлургии и горнодобывающей промышленности, а также сельского хозяйства.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что „третьим китом“ нашей региональной экономики стал малый и средний бизнес», — добавил глава региона.

Белгород стал 18-м в рейтинге лучших российских городов для ведения бизнеса. Учитывалось при оценке в том числе и количество субъектов МСП, пояснили в областном правительстве.

Кроме того, сообщается, что в 2022 году в регионе насчитывалось 58,6 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.

Белгородский средний и малый бизнес поддержат на 2,4 млрд рублей
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#Белгородская область#Предприниматели#Правительство области#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#МСП#Хорошие новости
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