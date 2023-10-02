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Published Сегодня, 14:49

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Белгородский средний и малый бизнес поддержат на 2,4 млрд рублей

Белгородский средний и малый бизнес поддержат на 2,4 млрд рублей

2 октября 2023, 14:49
Фото: Midjourney
Средства выделены на текущий год. Подробнее о мерах поддержки экономики региона с учётом сложившейся социально-экономической ситуации рассказал замгубернатора Дмитрий Гладский.

По словам чиновника, общий объём мер поддержки малого и среднего предпринимательства в 2023 году составляет 2,4 млрд рублей.

Объём господдержки, который Белгородская область получила в 2023 году в рамках исполнения поручений президента, составляет 1,3 млрд рублей. Объём господдержки за счёт средств нацпроекта и областного бюджета — 977 млн рублей. Порядка 80-90% — средства облбюджета.

То есть, напрямую правительство Белгородской области выделяет средства на поддержку предпринимательства, потому что мы точно осознаём значимость этого направления.
Дмитрий Гладский

Напомним, Белгород занял 18-е место в рейтинге лучших городов для бизнеса. В городе проживает 333,9 тыс. человек. Средняя зарплата в областном центре — 57 058,6 рубля. Доходы бюджета оценили в 19,9 млрд рублей.

На 1000 человек населения в Белгороде зарегистрировано 62,6 предприятия малого и среднего бизнеса — это в полтора раза выше среднего показателя по России.

Белгород занял 18-е место в рейтинге лучших городов для бизнеса
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#Белгородская область#Экономика#Господдержка#Областной бюджет#Белгород#Кристина Семенчук#Дмитрий Гладский#Социально-экономическая ситуация#Меры поддержки
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