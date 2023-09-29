Опасные объёмы: белгородцы узнали, как талия может убить сердце

За следующим столом медсёстры делают забор крови на проверку уровня холестерина и сахара. Результат измерения выдаётся в течение трёх минут. Организатор пояснила, что приборное измерение не является самым точным, но отображает общую картину состояния. К примеру, если тест показал превышение уровня глюкозы в случае, когда пациент не болен сахарным диабетом, рекомендуется сдать кровь на анализ дополнительно. Но уже в поликлинике. Для чего? Холестерин имеет два вида — низкой и высокой плотности. Анализ венозной крови может это показать. При высокой плотности — нет рисков. Он необходим в организме для транспортировки гормонов и тому подобных веществ. А вот при низкой плотности появляется большой риск образования бляшек на стенках артерий, которые постепенно блокируют общий кровоток. Подобное приводит к образованию тромбов. Это — ожидание инсульта или инфаркта миокарда.