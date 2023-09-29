Опасные объёмы: белгородцы узнали, как талия может убить сердце

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Сегодня с 11:00 и до 15:00 на четвёртом этаже ТРЦ «МегаГринн» белгородцы могли посетить мобильную школу. Для всех желающих проводился чек-ап здоровья — общее скрининговое обследование организма, которое показывает уровень здоровья человека.
За первым столом посетителей встречают волонтёры. Они регистрируют участников, измеряют артериальное давление и обхват бицепсов, талии и бёдер.
Они это делают не потому, что собираются шить костюмчик кому-то. Дело в том, что у женщины талия не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчины — 94. Если показатель больше, то это признак ожирения той степени, которое влияет на сердце.
Виктория Передерий, одна из организаторов мероприятия
Виктория объяснила, что болезни сердца начинаются с самых простых вещей. Из-за лишнего веса, сердцу становится тяжело гнать кровь по организму. Также людям, страдающим ожирением, зачастую не помогают в полной мере различные медикаменты (в том числе таблетки против гипертонии), т. к. они не рассчитаны на подобный вес, а увеличение дозировки лекарственных средств повлияет негативно на весь организм, чего допускать нельзя. После лишнего веса уже можно говорить о дополнительном влиянии на организм курения, низкой физической активности, неправильном питании, алкоголе или употреблении психоактивных веществ.
Далее — стол спирометрии, рассказала Виктория Передерий. Спирометр показывает объём воздуха в бронхах. С помощью измерений аппарата можно предупредить развитие проблем с бронхиальной системой. Женщина поясняет, что, к примеру, при хроническом бронхите бронхи сужаются. В таком случае человек не сможет выдохнуть в трубку спирометра норму воздуха.
За следующим столом медсёстры делают забор крови на проверку уровня холестерина и сахара. Результат измерения выдаётся в течение трёх минут. Организатор пояснила, что приборное измерение не является самым точным, но отображает общую картину состояния. К примеру, если тест показал превышение уровня глюкозы в случае, когда пациент не болен сахарным диабетом, рекомендуется сдать кровь на анализ дополнительно. Но уже в поликлинике. Для чего? Холестерин имеет два вида — низкой и высокой плотности. Анализ венозной крови может это показать. При высокой плотности — нет рисков. Он необходим в организме для транспортировки гормонов и тому подобных веществ. А вот при низкой плотности появляется большой риск образования бляшек на стенках артерий, которые постепенно блокируют общий кровоток. Подобное приводит к образованию тромбов. Это — ожидание инсульта или инфаркта миокарда.
Наша акция — профилактическая. Направить, объяснить, рассказать. Ни в коем случае не запугать и не поставить диагноз.
Виктория Передерий, одна из организаторов мероприятия
Кардиовизор. По сути, этот прибор — улучшенное ЭКГ. Обработка полученных данных позволяет построить 3D-модель сердца пациента. Она показывает общую работу и состояние органа. Изображение на экране компьютера — цветное, поэтому можно определить, что зелёные зоны отображают здоровые участки, более тёмные — проблемные. В выданном белгородцу заключении описано положение дел касательно здоровья сердца.
Алексей Воротников, терапевт с одиннадцатилетним стажем, на «заключительной инстанции» заново измеряет артериальное давление, просматривает результаты исследования и даёт необходимые индивидуальные рекомендации. Также при формировании предписаний учитываются рекомендации лечащего врача и назначенные человеку препараты, т. к. при медикаментозной профилактике либо лечении нельзя пропускать приём, даже если стало лучше, предостерегает Виктория. Во время беседы с главным внештатным кардиологом области, Ольгой Мевшой, они обсудили основные последствия прерывания терапии. Главное последствие после прерывания курса медикаментов против гипертонии — увеличение стенки левого желудка сердца. Норма — 10 миллиметров. Дальнейшие увеличения способны сокращать жизнь, как сообщила кардиолог. Прирост в один миллиметр равен семи годам жизни в целом. Медикаменты поддерживают стенки сердца и сосудов, препятствуя пагубным процессам.
Мне очень понравилось. Хорошая организация, специалисты, отношение, приборы. А ещё понравилось, что у меня холестерин низкий! Он был очень высокий раньше. Я специально шла, чтобы узнать, какой у меня уровень. Пять! Спасибо, я рада!
Валентина Михайловна, участница акции
Совместно с центром профилактики всегда работает областной наркологический диспансер, т. к. наркология — сфера, к которой также относится полиорганная недостаточность. Употребление ПАВ влияет на сердце. От этого «молодеют» инсульты, инфаркты.
Среди молодых людей это больше всего связано с курением, употреблением алкоголя. Чтобы люди знали и понимали, какой вред они сами себе наносят, мы здесь. С целью профилактики провести консультации.
Ольга Риккер, специалист по социальной работе областного наркологического диспансера, и Наталья Рисухина, врач-психиатр-нарколог областного наркологического диспансера
В качестве волонтёров на мероприятии присутствовали студенты медицинских институтов, состоящие в организации «Волонтёры-Медики». Ребята работают с центром профилактики не первый год и участвуют во всех акциях, а также проводят мастер-классы.
Мы здесь оказались по зову сердца. Мы волонтёры-медики направления «Оберегая сердца». Мы читали много литературы, чтобы намного качественнее информировать население. Готовили мастер-классы по измерению давления, профилактике инсультов и инфарктов, по лечебной физкультуре.
Волонтёры-студенты