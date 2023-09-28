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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

В Белгороде три месяца не могут найти мужчину

В Белгороде три месяца не могут найти мужчину

28 сентября 2023, 16:07
Фото: страница поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети
1 июля в Белгороде пропал Вячеслав Фельдшеров 1971 года рождения. Его до сих пор ищут, местонахождение мужчины неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Пропавшему 51 год. Его рост 165 см, он плотного телосложения. Глаза карие, волосы — русые с сединой. Во что он был одет в день исчезновения, не сообщается. Обстоятельства его пропажи также не разглашаются.

Мужчину ищут не только в Белгороде, но и в соседних городах. Если вы что-то знаете о нем, позвоните по номеру телефона горячей линии поискового отряда 8(800)700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, также в областном центре больше месяца разыскивают мужчину с татуировками на руках. Пропавшему 42 года, исчез он еще 16 августа. В последний раз его видели в Белгороде.

В Белгороде месяц не могут найти мужчину с татуировками на руках
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#Общество#Лиза Алерт#Новости Белгорода#Белгород#Пропал человек#Поисковый отряд#Милена Фишер
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