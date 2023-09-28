В Белгороде три месяца не могут найти мужчину

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Пропавшему 51 год. Его рост 165 см, он плотного телосложения. Глаза карие, волосы — русые с сединой. Во что он был одет в день исчезновения, не сообщается. Обстоятельства его пропажи также не разглашаются.
Мужчину ищут не только в Белгороде, но и в соседних городах. Если вы что-то знаете о нем, позвоните по номеру телефона горячей линии поискового отряда 8(800)700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, также в областном центре больше месяца разыскивают мужчину с татуировками на руках. Пропавшему 42 года, исчез он еще 16 августа. В последний раз его видели в Белгороде.