Красавец Эльбрус, сурки и «аватары»: что стоит посмотреть на Кавказе

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Наш путь в горы начинается с Кисловодска, где мы изначально решили провести отпуск. Забронировали тур на Эльбрус мы сильно заранее, но нужды в этом нет: туризм в Кавминводах развит хорошо и отправиться на экскурсию можно в тот же день, когда и захотел.
Первым делом мы решили покорить Эльбрус. Покорением, правда, это назвать сложно: всю тяжёлую работу выполняют подъёмники, поскрипывающие при движении. От туриста требуется один подвиг — не заробеть перед подъёмом на самую высокую станцию. Но обо всём по порядку.
На Эльбрус существует несколько дорог. Самая популярная ведёт к южному склону горы, где расположены подъёмники, рестораны, и где проходит классический путь на вершину.
Пролегает она через ряд посёлков и город Баксан. По пути складывается впечатление, что попал в маленькую Индию: прямо по проезжей части бродят коровы. Животные нарушают все мыслимые и немыслимые правила ПДД — водителям нужно быть осторожнее.
К Эльбрусу нас повезли на комфортном микроавтобусе. Транспорт зависит от выбранного вами тура, но чаще всего это именное семиместные микроавтобусы. Забрали нас рано утром прямо от гостиницы. Под «рано утром» мы имеем в виду 6 утра, так что перед поездкой в горы ложитесь спать заранее. С собой мы взяли тёплые вещи (куртку и кофту), кепку, бутылку воды, немного перекусить, лекарства и документы. Закончился наш путь в районе восьми вечера.
Красивые виды начинаются уже здесь, но лучшее — впереди.
Первая по-настоящему завораживающая локация на пути к Эльбрусу — высокогорное озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии. Сюда туристов завозят по серпантинной неровной дороге, так что к небольшой тряске стоит приготовиться.
Озеро расположено на высоте 2160 метров над уровнем моря прямиком в горной цепи. Вода здесь небесного голубого цвета, а склоны утопают в травах и деревцах. В том числе розовых: увы, во время нашего визита Гижгит был не совсем девственным. Дело в том, что на берегу озера расставили декорации для съёмки сериала с участием Михаила Галустяна. Его самого нам, к сожалению, увидеть не удалось. Зато выпала возможность насладиться видом пластиковых розовых кустарников.
Но даже они не портят общего впечатления от чуда природы. Кажется, что очутился внутри какого-то фильма про динозавров: очень тихо, дует ветер, а где-то вдали виднеются монструозные крючковатые скалы, покрытые зеленью. Не хватает только вытянутой шеи диплодока и пролетающего в небе птеродактиля — тогда бы картина точно была завершённой.
Ещё одна по-своему необычная локация — Тырнауз. Самый высокогорный город России тоже отдаёт «динозаврами», но советских времён: панельные дома с характерными фресками и узкие дороги рождают ощущение, что приехал на каникулы в гости к бабушке. Тырнауз находится на высоте 1300 метров над уровнем моря, а население здесь на тысячу меньше, чем в белгородском Строителе.
Город выглядит немного заброшенным. В прошлом веке здесь наладили добычу вольфрама: сейчас же шахты закрыли, завод по очистке руды развалился, а ведущую к нему высокогорную дорогу засыпало сошедшими камнями. Похоже это на руины вымершей высокоразвитой цивилизации, на осколках которой выжившие пытаются построить новый мир.
Но среди местных ходят слухи, что скоро шахты вновь откроют. Так что, возможно, Тырнауз ещё ждёт полноценное возрождение.
Наконец, сам Эльбрус. 5642 метра над уровнем моря — это вам не на Харгору заехать, так что привычных автобусов не ждите. Вместо них здесь — скрипящая на тросах колыбелька, которая приходит к точке посадки раз в 15 минут. Поясняем: в начале сентября новые комфортабельные гондольные (от слова гондола) подъёмники были закрыты на ремонт, так что вместо них по станциям курсировала старая маятниковая кабина.
Доступных станций три: «Азау», «Мир» и «Гара-Баши». Самая популярная для посещения — «Мир». Здесь есть множество кафе, музеев и сувенирных лавок — верных спутников туризма. Ходит и «Снежный человек» — аниматор в костюме и в тонких кроссовках. Любимая его забава — приобнять сзади одиноких туристок, которые, завидев на плече мохнатую морду, начинают сперва кричать, а потом смеяться. На эту станцию ещё можно подняться на привычном закрытом подъёмнике, а высота тут — 3400 метров над уровнем моря.
Дальше же начинается экстрим мелкого пошиба. Речь идёт об одноместных подъёмниках, хлипких на вид стульчиках, завершающих собой прицепленный к канату шест. Схема проста: за 300 рублей тебя сажают на такой, защёлкивают перекладиной и отправляют в одиночное путешествие на последнюю станцию.
Самые завораживающие виды открываются именно здесь. Во время подъёма перед тобой лежат снежные шапки и многолетние ледники, а во время спуска открывается вид на захватывающие дух склоны, маленькие горные озерца и мощные камни, сквозь которые робко пробивается мох.
Максимально на подъёмнике можно подняться на высоту 3800 метров. Голова тут немного кружится, начинаешь по-настоящему зябнуть. Благо, можно согреться и привести себя в чувство, угостившись чаем с вареньем из шишек.
Есть ещё один путь к Эльбрусу — к северному склону. По итогу на гору подняться на подъёмнике нельзя, но виды здесь из-за отсутствия лесов и наличия полей значительно интереснее. Ехать сюда нужно отдельно и тоже на весь день.
Сеть здесь не ловит совсем. Всё ощущается каким-то в хорошем смысле слов диким и необжитым. А ведь когда-то здесь жили древние племена, от которых остались лишь каменные статуи и разграбленные курганы. Есть и гора Тузлук, на вершине которой по легендам расположен разлом с галлюциногенным газом. Местные рассказывают, что в древности на неё поднимались шаманы и проводили там свои ритуалы.
Природа здесь очень красивая. В начале осени всё ещё зелёное, но местами листья уже желтеют. Склоны скал покрывают хвойные леса и бурые скалы, из которых бьют нарзаны и водопады. Невольно начинаешь завидовать тем, кто здесь когда-то жил. До тех пор, пока не узнаёшь конец истории этих людей: по словам экскурсоводов, сюда нагрянули армии более развитых цивилизаций и всё разрушили.
Одно очень необычное место — «аватары». Синих двухметровых мужиков тут не ждите: «аватаром» место прозвали туристы, увидев сходство одиноко стоящих скал с парящими на фантастической планете Пандора горами из одноимённого фильма.
Важное замечание: в эту поездку желательно взять с собой полотенце и кружку. У подножья Эльбруса много нарзанных источников, из которых можно спокойно пить целебную воду. В некоторых местах можно и искупаться.
По скалам придётся попрыгать основательно — обувь следует подобрать максимально удобную. Учитывая тот факт, что ненароком можно угодить носком в сурочью нору. Этих зверьков здесь — великое множество. Все они прикормлены сердобольными туристами, поэтому угощение из рук принимают крайне охотно. Единственное, что может их напугать — пролетающий в небе орёл, и то не факт.
На Кавказе ещё множество мест, которые стоит посетить. Плато Бермамыт, язык тролля, горные озёра и долины нарзанов. Увидеть их крайне желательно, но нужно время и, что характерно, деньги. Одна такая поездка в составе группы из семи человек обходится в среднем в три тысячи рублей.
Прекрасен и сам Кисловодск. Подробнее об отдыхе в нём можно прочесть в нашем отдельном материале.