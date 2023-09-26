Красавец Эльбрус, сурки и «аватары»: что стоит посмотреть на Кавказе

К Эльбрусу нас повезли на комфортном микроавтобусе. Транспорт зависит от выбранного вами тура, но чаще всего это именное семиместные микроавтобусы. Забрали нас рано утром прямо от гостиницы. Под «рано утром» мы имеем в виду 6 утра, так что перед поездкой в горы ложитесь спать заранее. С собой мы взяли тёплые вещи (куртку и кофту), кепку, бутылку воды, немного перекусить, лекарства и документы. Закончился наш путь в районе восьми вечера.