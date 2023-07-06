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В «общаге» между морем и горами: опыт жизни белгородки в Абхазии

6 июля 2023, 14:52
Фото: Ася Дугнист / Bel.ru
коливинг в Абхазии
Впервые в Абхазии и впервые в коливинге: это лето полно новых ощущений. Расскажу, как живётся вместе с вегетарианцами-ЗОЖниками в стране чачи.

Я решила провести это лето в Абхазии, к тому же — в коливинге. О нём и расскажу. С английского языка это понятие переводится как совместное проживание. Это что-то вроде общежития с общими интересами.

Здесь есть свои порядки, которые нельзя нарушать. Человеку, который не вписывается в сообщество, будет крайне сложно в нём находиться. Да и не получится долго — вероятно, попросят съехать, если это будет влиять на общую атмосферу коливинга.

Какие общие намерения в моём коливинге?

Сообщество, в котором оказалась я, отличают творчество, вегетарианство и здоровый образ жизни. И если творческим человеком быть необязательно, хотя с количеством мероприятий внутри пространства сложно им не стать, с остальным всё обстоит более серьёзно.

На территории нельзя есть мясо и рыбу — это может соблазнить остальных участников сообщества, которые, возможно, только начали свой путь в вегетарианстве. А может быть просто неприятно: у каждого вегетарианца свои причины такого питания. Молочная продукция, яйца и мёд в коливинге разрешены — от них отказываются веганы, это более строгое направление вегетарианства. Хотя, скажу честно, вегетарианцев в месте, куда я попала, мало. Почти все заказывают мясо или рыбу в кафе за пределами сообщества.

Также в моём коливинге нельзя распивать алкогольные напитки и курить. Как минимум, из-за запаха. Забегу вперёд — курящих здесь хватает. А вот алкоголь действительно не употребляют.

Конечно, желательно придерживаться вышеописанных правил везде, но вне коливинга вполне можно зайти в кафе и съесть всё, что захочется. Собственно, так все и поступают. С табаком история та же — никто ни за кем не следит за стенами дома. Но с алкоголем всё сложнее: вернуться в зож-коливинг в неадекватном состоянии и с перегаром неуместно. Но вряд ли проживающих осудят за бокал вина в том же кафе. Везде нужно знать меру и не причинять вреда остальным участникам сообщества. Это не так сложно, хотя, возможно, необычно. Будто снова стал подростком в родительском доме, где есть свои правила. И некоторые из них, конечно, можно обходить.

Распорядок дня

Живут в коливинге в основном фрилансеры и удалёнщики. Есть и те, кто приезжают в Абхазию просто отдохнуть, особенно летом, но большая часть остаются и работают здесь месяцами. При этом история у всех примерно одинаковая: приехал на неделю в отпуск — и вот уже шесть месяцев здесь живу. Поэтому к тем, кто приезжает просто на пару недель, уже относятся скептически и позволяют остаться дольше, если есть места.

Чёткого распорядка дня здесь нет, зато есть кое-что более интересное. Еженедельно появляется афиша мероприятий, многие из которых организовывают сами жители коливинга. Приходят и другие мастера. Можно найти всё: от йоги и медитаций до кинопросмотра и музыкальных вечеров. Некоторые мероприятия проводятся за донаты, другие — за фиксированную стоимость, но до 500 рублей. Есть и бесплатные развлечения. Можно и самостоятельно что-то организовать.

Новые знакомства

Коливинг — наверное, одно из лучших мест для новых знакомств. Это спасение для тех, кто хочет посетить другую страну или город, но не с кем это сделать. А также для тех, кто ищет новых друзей по интересам.

Как правило, в коливингах собираются путешественники, что открывает жильцам новые возможности: от посещения многих стран в своём воображении (благодаря рассказам сожителей о своих приключениях) до поиска себе компании для приключений, которые станут реальностью и для вас — вместе всегда не так страшно. А с опытными в этом деле людьми — тем более.

За почти месяц проживания здесь я обрела знакомств больше, чем, кажется, с момента поступления в вуз, когда это было неизбежно.

Лето — время особой активности, как я уже писала. Многие приезжают просто отдохнуть. А это значит, что есть, с кем погулять даже в будни. Для этого просто нужно поймать кого-то за завтраком или написать в общий чат — узнать, у кого какие планы на день. Это можно даже сравнить с детским лагерем для взрослых, только развлечения себе ты выбираешь сам.

Ещё одна особенность коливинга, в котором я живу — дружба с другими жителями Абхазии. А, значит, ещё новые знакомства, новый опыт и новые возможности. Люди приезжают просто пообщаться, хорошо провести время, вместе погулять, посетить мастер-класс или провести его.

Но порой от такой текучки становится тяжело. Неприятно выходить сонной на кухню в пижаме с утра, чтобы сварить кофе, и видеть незнакомые лица. Хотя готовить что-то в такой ситуации ещё сложнее.

Быт

Быт — самая сложная часть совместной жизни. Любого совместного проживания. Коливинг не стал исключением. Здесь я столкнулась с общей кухней, к тому же, наполовину летней. Скажу просто: с непривычки дискомфортно. Особенно болезненно сталкиваться с людьми, которые не могут даже убрать после себя или помыть посуду. Да, такое тоже бывает.

А с кухни ты идёшь на улицу под навес — к большому общему столу, который используются для приёмов пищи, разговоров и даже некоторых занятий вроде рисования.

Спасением стали личные холодильники в каждом номере, где на твою еду точно никто не покусится. Ещё спасают недорогие кафе в городе, цены в которых не существенно выше стоимости продуктов в магазине. Со стиркой и уборкой своего номера проблем нет. Санузлы тоже хлопот не приносят — у каждого свой.

Приятным бонусом стал админский завтрак. Он проводится в нашем коливинге по пятницам: администратор накрывает утром на стол, делится со всеми местными фруктами и разрезает сочный арбуз! Да, в июне и бесплатно. Но такая привилегия, вероятно, приятное исключение из правил. Так что при поиске коливинга для заселения рассчитывать на бесплатный арбуз по пятницам не стоит.

Возможность реализации

Творцом здесь может стать каждый. При этом у жителей коливинга преимуществ больше, естественно, чем у остальных мастеров. Можно смело заявлять о себе и даже заработать на этом. Музыканту — провести концерт за донат или давать уроки, массажисту — проводить сеансы массажа, йогу — практические занятия.

Это лишь несколько примеров из множества возможных вариантов. Всё обсуждается с администраторами. На мой взгляд, отличный способ покрыть часть расходов за путешествие или, как минимум, набраться опыта в интересующей деятельности и получить обратную связь.

А ещё можно обмениваться с другими услугами вместо денежной оплаты. Тоже порой очень удобно.

Послесловие

Возможно, этот текст покажется вам слишком позитивным. Не может же всё быть так хорошо в общаге, как ранее я просто назвала коливинг? Ну, почти всё. Я постаралась описать свой опыт с разных сторон, быть наиболее честной.

Думаю, что коливинг в этом смысле, как лагерь — всё зависит от заезда. И обретение друзей, и врагов. А всё остальное в такой совместной жизни имеет второстепенное значение. Видимо, мне повезло с заездом, хотя это только начало пути. Через месяц, вероятно, состав практически полностью изменится. Надеюсь, это не станет причиной и моего отъезда.

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коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазииколивинг в Абхазии
коливинг в Абхазии
Фото: Ася Дугнист / Bel.ru
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