В «общаге» между морем и горами: опыт жизни белгородки в Абхазии

Конечно, желательно придерживаться вышеописанных правил везде, но вне коливинга вполне можно зайти в кафе и съесть всё, что захочется. Собственно, так все и поступают. С табаком история та же — никто ни за кем не следит за стенами дома. Но с алкоголем всё сложнее: вернуться в зож-коливинг в неадекватном состоянии и с перегаром неуместно. Но вряд ли проживающих осудят за бокал вина в том же кафе. Везде нужно знать меру и не причинять вреда остальным участникам сообщества. Это не так сложно, хотя, возможно, необычно. Будто снова стал подростком в родительском доме, где есть свои правила. И некоторые из них, конечно, можно обходить.