В «общаге» между морем и горами: опыт жизни белгородки в Абхазии

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Я решила провести это лето в Абхазии, к тому же — в коливинге. О нём и расскажу. С английского языка это понятие переводится как совместное проживание. Это что-то вроде общежития с общими интересами.
Здесь есть свои порядки, которые нельзя нарушать. Человеку, который не вписывается в сообщество, будет крайне сложно в нём находиться. Да и не получится долго — вероятно, попросят съехать, если это будет влиять на общую атмосферу коливинга.
Сообщество, в котором оказалась я, отличают творчество, вегетарианство и здоровый образ жизни. И если творческим человеком быть необязательно, хотя с количеством мероприятий внутри пространства сложно им не стать, с остальным всё обстоит более серьёзно.
На территории нельзя есть мясо и рыбу — это может соблазнить остальных участников сообщества, которые, возможно, только начали свой путь в вегетарианстве. А может быть просто неприятно: у каждого вегетарианца свои причины такого питания. Молочная продукция, яйца и мёд в коливинге разрешены — от них отказываются веганы, это более строгое направление вегетарианства. Хотя, скажу честно, вегетарианцев в месте, куда я попала, мало. Почти все заказывают мясо или рыбу в кафе за пределами сообщества.
Также в моём коливинге нельзя распивать алкогольные напитки и курить. Как минимум, из-за запаха. Забегу вперёд — курящих здесь хватает. А вот алкоголь действительно не употребляют.
Конечно, желательно придерживаться вышеописанных правил везде, но вне коливинга вполне можно зайти в кафе и съесть всё, что захочется. Собственно, так все и поступают. С табаком история та же — никто ни за кем не следит за стенами дома. Но с алкоголем всё сложнее: вернуться в зож-коливинг в неадекватном состоянии и с перегаром неуместно. Но вряд ли проживающих осудят за бокал вина в том же кафе. Везде нужно знать меру и не причинять вреда остальным участникам сообщества. Это не так сложно, хотя, возможно, необычно. Будто снова стал подростком в родительском доме, где есть свои правила. И некоторые из них, конечно, можно обходить.
Живут в коливинге в основном фрилансеры и удалёнщики. Есть и те, кто приезжают в Абхазию просто отдохнуть, особенно летом, но большая часть остаются и работают здесь месяцами. При этом история у всех примерно одинаковая: приехал на неделю в отпуск — и вот уже шесть месяцев здесь живу. Поэтому к тем, кто приезжает просто на пару недель, уже относятся скептически и позволяют остаться дольше, если есть места.
Чёткого распорядка дня здесь нет, зато есть кое-что более интересное. Еженедельно появляется афиша мероприятий, многие из которых организовывают сами жители коливинга. Приходят и другие мастера. Можно найти всё: от йоги и медитаций до кинопросмотра и музыкальных вечеров. Некоторые мероприятия проводятся за донаты, другие — за фиксированную стоимость, но до 500 рублей. Есть и бесплатные развлечения. Можно и самостоятельно что-то организовать.
Коливинг — наверное, одно из лучших мест для новых знакомств. Это спасение для тех, кто хочет посетить другую страну или город, но не с кем это сделать. А также для тех, кто ищет новых друзей по интересам.
Как правило, в коливингах собираются путешественники, что открывает жильцам новые возможности: от посещения многих стран в своём воображении (благодаря рассказам сожителей о своих приключениях) до поиска себе компании для приключений, которые станут реальностью и для вас — вместе всегда не так страшно. А с опытными в этом деле людьми — тем более.
За почти месяц проживания здесь я обрела знакомств больше, чем, кажется, с момента поступления в вуз, когда это было неизбежно.
Лето — время особой активности, как я уже писала. Многие приезжают просто отдохнуть. А это значит, что есть, с кем погулять даже в будни. Для этого просто нужно поймать кого-то за завтраком или написать в общий чат — узнать, у кого какие планы на день. Это можно даже сравнить с детским лагерем для взрослых, только развлечения себе ты выбираешь сам.
Ещё одна особенность коливинга, в котором я живу — дружба с другими жителями Абхазии. А, значит, ещё новые знакомства, новый опыт и новые возможности. Люди приезжают просто пообщаться, хорошо провести время, вместе погулять, посетить мастер-класс или провести его.
Но порой от такой текучки становится тяжело. Неприятно выходить сонной на кухню в пижаме с утра, чтобы сварить кофе, и видеть незнакомые лица. Хотя готовить что-то в такой ситуации ещё сложнее.
Быт — самая сложная часть совместной жизни. Любого совместного проживания. Коливинг не стал исключением. Здесь я столкнулась с общей кухней, к тому же, наполовину летней. Скажу просто: с непривычки дискомфортно. Особенно болезненно сталкиваться с людьми, которые не могут даже убрать после себя или помыть посуду. Да, такое тоже бывает.
А с кухни ты идёшь на улицу под навес — к большому общему столу, который используются для приёмов пищи, разговоров и даже некоторых занятий вроде рисования.
Спасением стали личные холодильники в каждом номере, где на твою еду точно никто не покусится. Ещё спасают недорогие кафе в городе, цены в которых не существенно выше стоимости продуктов в магазине. Со стиркой и уборкой своего номера проблем нет. Санузлы тоже хлопот не приносят — у каждого свой.
Приятным бонусом стал админский завтрак. Он проводится в нашем коливинге по пятницам: администратор накрывает утром на стол, делится со всеми местными фруктами и разрезает сочный арбуз! Да, в июне и бесплатно. Но такая привилегия, вероятно, приятное исключение из правил. Так что при поиске коливинга для заселения рассчитывать на бесплатный арбуз по пятницам не стоит.
Творцом здесь может стать каждый. При этом у жителей коливинга преимуществ больше, естественно, чем у остальных мастеров. Можно смело заявлять о себе и даже заработать на этом. Музыканту — провести концерт за донат или давать уроки, массажисту — проводить сеансы массажа, йогу — практические занятия.
Это лишь несколько примеров из множества возможных вариантов. Всё обсуждается с администраторами. На мой взгляд, отличный способ покрыть часть расходов за путешествие или, как минимум, набраться опыта в интересующей деятельности и получить обратную связь.
А ещё можно обмениваться с другими услугами вместо денежной оплаты. Тоже порой очень удобно.
Возможно, этот текст покажется вам слишком позитивным. Не может же всё быть так хорошо в общаге, как ранее я просто назвала коливинг? Ну, почти всё. Я постаралась описать свой опыт с разных сторон, быть наиболее честной.
Думаю, что коливинг в этом смысле, как лагерь — всё зависит от заезда. И обретение друзей, и врагов. А всё остальное в такой совместной жизни имеет второстепенное значение. Видимо, мне повезло с заездом, хотя это только начало пути. Через месяц, вероятно, состав практически полностью изменится. Надеюсь, это не станет причиной и моего отъезда.