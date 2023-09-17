Белгородские студенты открыли перевал в горах Западного Кавказа

Белгородцы 11 дней двигались по маршруту третьей категории сложности в районе хребта Абишира-Ахуба в республике Карачаево-Черкессия. Всего студенты прошли 145 км по горной местности на высоте 3200-3400 метров над уровнем моря и покорили две вершины высотой более 3200 метров.