Белгородские студенты открыли перевал в горах Западного Кавказа

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в горах Западного Кавказа появился перевал Белгородских спортсменов. До белгородцев этот перевал никто не проходил.
Первооткрывателями стала сборная НИУ БелГУ во время похода в зачёт первенства России по спортивному туризму. В команду вошли девять студентов педагогического института. Возглавлял группу старший тренер сборной НИУ БелГУ по спортивному туризму Сергей Рыльский.
Белгородцы 11 дней двигались по маршруту третьей категории сложности в районе хребта Абишира-Ахуба в республике Карачаево-Черкессия. Всего студенты прошли 145 км по горной местности на высоте 3200-3400 метров над уровнем моря и покорили две вершины высотой более 3200 метров.