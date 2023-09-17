Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Фотографии белгородских студентов на перевале

Белгородские студенты открыли перевал в горах Западного Кавказа

17 сентября 2023, 14:31
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Фотографии белгородских студентов на перевале
Первопроходцы дали перевалу имя — Белгородских спортсменов. Молодёжь прошла 145 км по горной местности на высоте 3200-3400 метров над уровнем моря. Подробности сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Туризм

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в горах Западного Кавказа появился перевал Белгородских спортсменов. До белгородцев этот перевал никто не проходил.

Первооткрывателями стала сборная НИУ БелГУ во время похода в зачёт первенства России по спортивному туризму. В команду вошли девять студентов педагогического института. Возглавлял группу старший тренер сборной НИУ БелГУ по спортивному туризму Сергей Рыльский.

Белгородцы 11 дней двигались по маршруту третьей категории сложности в районе хребта Абишира-Ахуба в республике Карачаево-Черкессия. Всего студенты прошли 145 км по горной местности на высоте 3200-3400 метров над уровнем моря и покорили две вершины высотой более 3200 метров.

Фотографии белгородских студентов на перевалеФотографии белгородских студентов на перевале
Фотографии белгородских студентов на перевалеФотографии белгородских студентов на перевале
Фотографии белгородских студентов на перевалеФотографии белгородских студентов на перевале
Фотографии белгородских студентов на перевалеФотографии белгородских студентов на перевале
Фотографии белгородских студентов на перевалеФотографии белгородских студентов на перевале
Фотографии белгородских студентов на перевале
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Белгородец привёз частичку Шебекино в турецкую столицу воздушных шаров
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 12,6 тыс. белгородских школьников отправятся в путешествие по регионуВ бесплатные путешествия по Белгородской области отправят 12,6 тыс. школьниковИз обстреливаемого Шебекино белгородец добрался на велосипеде в Турцию
#Белгородская область#Туризм#Спортивный туризм#Белгород#Александра Склярова#Перевал Белгородских спортсменов
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения
Вчера, 20:26
Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области
Сегодня, 09:41
Самолёт распылил химически опасные вещества в Белгородской области — фейк
Сегодня, 08:04
Минобороны РФ: российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Вчера, 11:06
Белгородец привёз частичку Шебекино в турецкую столицу воздушных шаров
Вчера, 10:52