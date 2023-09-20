Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Диктант

Белгородцев зовут на «Литературный диктант»

20 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI
Диктант
Диктант пройдёт в выходные. Он будет состоять из 20 вопросов, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области в эти выходные проведут «Литературный диктант». Он будет состоять из 20 вопросов, которые касаются русской литературы от классики до современности.

К диктанту в этом году присоединились более 1 тыс. площадок. Причём они располагаются не только в России, но и в Беларуси, Узбекистане, Монголии, Казахстане, Таджикистане, Молдове, Камбодже, Таиланде, Армении, Сирии, Киргизии.

Отличников и победителей ожидают поощрения — им вручат дипломы и призы. Также все участники получат сертификаты. Добавим, что акция «Литературный диктант» проводится с 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области с конца сентября начнут проводить цифровой диктант. Пройти тестирование смогут как дети и взрослые, так и пожилые люди.

В Белгородской области с конца сентября начнут проводить цифровой диктант
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области проведут «Диктант Победы»Более 150 человек в Белгороде написали «Тотальный диктант» очноВ Белгороде 8 апреля проведут «Тотальный диктант»
#Общество#Белгородская область#Белгород#Наталья Корявых#Вопросы#Литературный диктант
Подпишитесь
При повторном обстреле Белгородской области погиб мужчина, ещё один ранен
Сегодня, 09:47
«Война полов» в Белгородской области пока заканчивается вничью
Сегодня, 07:44
Дирекция ЮЗР ответила, когда сдадут 4-ю очередь Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 10:26
Белгородэнерго выполняет работы по строительству и модернизации сетей освещения
Сегодня, 09:12
Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились
Сегодня, 07:46
Женщину контузило при обстреле белгородского села
Сегодня, 08:59