Белгородцев зовут на «Литературный диктант»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Белгородской области в эти выходные проведут «Литературный диктант». Он будет состоять из 20 вопросов, которые касаются русской литературы от классики до современности.
К диктанту в этом году присоединились более 1 тыс. площадок. Причём они располагаются не только в России, но и в Беларуси, Узбекистане, Монголии, Казахстане, Таджикистане, Молдове, Камбодже, Таиланде, Армении, Сирии, Киргизии.
Отличников и победителей ожидают поощрения — им вручат дипломы и призы. Также все участники получат сертификаты. Добавим, что акция «Литературный диктант» проводится с 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области с конца сентября начнут проводить цифровой диктант. Пройти тестирование смогут как дети и взрослые, так и пожилые люди.