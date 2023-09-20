Белгородцев зовут на «Литературный диктант»

К диктанту в этом году присоединились более 1 тыс. площадок. Причём они располагаются не только в России, но и в Беларуси, Узбекистане, Монголии, Казахстане, Таджикистане, Молдове, Камбодже, Таиланде, Армении, Сирии, Киргизии.