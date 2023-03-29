Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Белгороде 8 апреля в 14:00 проведут «Тотальный диктант». Уже в 20-й раз желающие могут проверить уровень своей грамотности. В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.
Уже точно известно, что в Белгороде диктант пройдёт в научной библиотеке и в «Точке кипения» БГТУ им. Шухова. На первой площадке текст прочитает актриса БГАДТ им. Щепкина Наталья Чувашова, на второй — кандидат филологических наук, доцент Анастасия Гончарова, говорится на сайте проекта.
Написать диктант можно в двух форматах — очно и онлайн. В середине марта стартовала онлайн-школа. Зарегистрироваться можно за десять дней до мероприятия. Очные подготовительные курсы проходят в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. Их проводят по четвергам с 16 марта в 19:00.
Если город есть в списке на проведение «Тотального диктанта», необходимо дождаться начала регистрации. Если населённого пункта нет, то принять участие можно в онлайн-режиме.
Пошаговая инструкция — в изображениях ниже.
В 2019 году в Белгороде 362 человека написали «Тотальный диктант». Текст для него тогда подготовил Павел Басинский — российский писатель, литературовед и критик. Знания языка белгородцы проверяли даже целыми семьями.
«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В 2022 году участие приняли 780,5 тыс. человек из 108 стран. Ежегодно количество участников акции растёт.