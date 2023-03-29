Написать диктант можно в двух форматах — очно и онлайн. В середине марта стартовала онлайн-школа. Зарегистрироваться можно за десять дней до мероприятия. Очные подготовительные курсы проходят в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. Их проводят по четвергам с 16 марта в 19:00.