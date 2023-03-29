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В Белгороде 8 апреля проведут «Тотальный диктант»

29 марта 2023, 11:53
Фото: 1MI
Свою грамотность белгородцы смогут проверить уже в 20-й раз. В 2023 году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко, сообщили на сайте проекта.

В Белгороде 8 апреля в 14:00 проведут «Тотальный диктант». Уже в 20-й раз желающие могут проверить уровень своей грамотности. В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.

Уже точно известно, что в Белгороде диктант пройдёт в научной библиотеке и в «Точке кипения» БГТУ им. Шухова. На первой площадке текст прочитает актриса БГАДТ им. Щепкина Наталья Чувашова, на второй — кандидат филологических наук, доцент Анастасия Гончарова, говорится на сайте проекта. 

Написать диктант можно в двух форматах — очно и онлайн. В середине марта стартовала онлайн-школа. Зарегистрироваться можно за десять дней до мероприятия. Очные подготовительные курсы проходят в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. Их проводят по четвергам с 16 марта в 19:00.

Если город есть в списке на проведение «Тотального диктанта», необходимо дождаться начала регистрации. Если населённого пункта нет, то принять участие можно в онлайн-режиме.

Пошаговая инструкция — в изображениях ниже.

Фото: «Тотальный диктант» ВК

В 2019 году в Белгороде 362 человека написали «Тотальный диктант». Текст для него тогда подготовил Павел Басинский — российский писатель, литературовед и критик. Знания языка белгородцы проверяли даже целыми семьями.

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В 2022 году участие приняли 780,5 тыс. человек из 108 стран. Ежегодно количество участников акции растёт.

362 человека написали «Тотальный диктант» в Белгороде
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Общество#Тотальный диктант#Грамотность
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