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Более 150 человек в Белгороде написали «Тотальный диктант» очно

10 апреля 2023, 10:05
Фото: «Тотальный диктант в Белгороде» ВК

«Сызмальства» и «кардинально» стали самыми трудными словами в «Тотальном диктанте»

Некоторые горожане получили оценку «отлично». Самыми сложными словами диктанта, по данным РИА «Новости», стали «сызмальства» и «кардинально».

154 белгородца написали «Тотальный диктант» очно. Как сообщили представители акции, среди горожан некоторые получили оценку «отлично».

Самыми сложными словами, как сообщает РИА «Новости», для участников диктанта стали «сызмальства» и «кардинально». В первом случае филологи заметили девять вариантов написания. А ещё участники акции упорно писали слово «координально».

В итоге слово «сызмальства» по количеству допущенных ошибок стало словом дня. Был даже вариант «с ъ измальства». Зачастую люди ошибались также в слове «извне». Ошибки допускали даже в таких простых словах, как «паровоз».

Однако в целом проверяющие уверены, что пятёрок в этом году будет больше. Текст для акции был проще, чем в прошлом году.

Фото: «Тотальный диктант в Белгороде» ВК
В Белгороде 8 апреля проведут «Тотальный диктант»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Общество#Тотальный диктант#Грамотность#Акция
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