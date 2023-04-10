Более 150 человек в Белгороде написали «Тотальный диктант» очно

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
154 белгородца написали «Тотальный диктант» очно. Как сообщили представители акции, среди горожан некоторые получили оценку «отлично».
Самыми сложными словами, как сообщает РИА «Новости», для участников диктанта стали «сызмальства» и «кардинально». В первом случае филологи заметили девять вариантов написания. А ещё участники акции упорно писали слово «координально».
В итоге слово «сызмальства» по количеству допущенных ошибок стало словом дня. Был даже вариант «с ъ измальства». Зачастую люди ошибались также в слове «извне». Ошибки допускали даже в таких простых словах, как «паровоз».
Однако в целом проверяющие уверены, что пятёрок в этом году будет больше. Текст для акции был проще, чем в прошлом году.