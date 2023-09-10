В Белгородской области с конца сентября начнут проводить цифровой диктант

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Белгородцев приглашают поучаствовать в цифровом диктанте, который пройдёт в период с 29 сентября по 15 октября. Акция ежегодно проводится по всей России с 2019 года. С её помощью пользователи могут узнать свой уровень цифровых компетенций и пройти работу над ошибками.
Сам диктант состоит из тестирований, рассчитанных на различные возрастные группы. Пройти их могут как дети и взрослые, так и пожилые люди.
Каждое тестирование включает в себя четыре смысловых блока. Первый посвящён основам цифрового потребления, второй — цифровым компетенциям, другие два — цифровой безопасности и новым технологиям. При прохождение диктанта его участники смогут познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами.
Проходит цифровой диктант на соответствующей платформе.