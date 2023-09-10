Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Белгородцы смогут принять участие в цифровом диктанте

В Белгородской области с конца сентября начнут проводить цифровой диктант

10 сентября 2023, 13:08
Фото: 1MI

Белгородцы смогут принять участие в цифровом диктанте

Белгородцев приглашают принять участие в цифровом диктанте, который будет проходить в период с 29 сентября по 15 октября. Пройти тестирование смогут как дети и взрослые, так и пожилые люди, сообщили в региональном правительстве.

Белгородцев приглашают поучаствовать в цифровом диктанте, который пройдёт в период с 29 сентября по 15 октября. Акция ежегодно проводится по всей России с 2019 года. С её помощью пользователи могут узнать свой уровень цифровых компетенций и пройти работу над ошибками.

Сам диктант состоит из тестирований, рассчитанных на различные возрастные группы. Пройти их могут как дети и взрослые, так и пожилые люди.

Каждое тестирование включает в себя четыре смысловых блока. Первый посвящён основам цифрового потребления, второй — цифровым компетенциям, другие два — цифровой безопасности и новым технологиям. При прохождение диктанта его участники смогут познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами.

Проходит цифровой диктант на соответствующей платформе.

Более 150 человек в Белгороде написали «Тотальный диктант» очно
Узнать подробнее
Читайте также:
«При поддержке холдинга 1МI осенью в России пройдет акция „‚Цифровой диктант‘“»«Диктант Победы» в Белгородской области проведут на 147 площадкахБелгородцам предлагают написать космический диктант
#Белгородская область#Акция#Тестирование#Правительство области#Белгород#Наталья Корявых#Цифровой диктант
Подпишитесь
Белгородцев приятно удивили цены на ярмарке, но не понравилось её расположение
Сегодня, 10:04
Выборы, «Белгород в цвету» и назначения: как прошла неделя в Белгородской области
8 сентября, 14:48
В результате прямого попадания полностью разрушило дом в белгородском селе
Сегодня, 07:59
Над Белгородским районом сбили беспилотник самолётного типа
Сегодня, 11:21
Явка избирателей в Белгородской области превысила 35% в третий день голосования
Сегодня, 08:51
Явка на голосовании в Белгородской области выросла на 6%
Сегодня, 12:22