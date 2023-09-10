В Белгородской области с конца сентября начнут проводить цифровой диктант

Белгородцев приглашают поучаствовать в цифровом диктанте, который пройдёт в период с 29 сентября по 15 октября. Акция ежегодно проводится по всей России с 2019 года. С её помощью пользователи могут узнать свой уровень цифровых компетенций и пройти работу над ошибками.