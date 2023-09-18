Прилёт был, но сирена ошибочна: глава Шебекино объяснил свою позицию

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
После громкого 7 сентября главе Шебекинского округа Владимиру Жданову задали вопрос о его посте, где он сообщил о прошедшем обстреле города и запуске сирен, то было технической ошибкой. «Почему вы написали, что запуск сирен — это ошибка? Ведь прилёт по итоговой информации был?», — спросила Оксана.
В ответ чиновник объяснил, что прилёт был за пределами жилой застройки на территории промышленного предприятия, и угрозы в момент звучания сирены для местных жителей не было. Особенно в отдалённых от места взрыва районах города, а запустили систему оповещения по всему Шебекино.
Если мы по каждому случаю будем включать сирену, это вызовет хаос и через определённое время никто на это не будет реагировать. Сирена — это крайняя мера оповещения.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа