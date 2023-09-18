Прилёт был, но сирена ошибочна: глава Шебекино объяснил свою позицию

В ответ чиновник объяснил, что прилёт был за пределами жилой застройки на территории промышленного предприятия, и угрозы в момент звучания сирены для местных жителей не было. Особенно в отдалённых от места взрыва районах города, а запустили систему оповещения по всему Шебекино.