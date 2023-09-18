Девять домов, магазин и предприятие повреждены при обстрелах Белгородской области

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Под обстрел ВСУ попали три населённых пункта: по селу Красный Хутор выпустили шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 29 гранотомётных снарядов, по селу Журавлёвка — девять артиллерийских снарядов и два неустановленных боеприпаса.
Также в Журавлёвке были сброшены одно взрывное устройство и два осколочных боеприпаса.
Над Майским система ПВО сбила беспилотник самолётного типа.
Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и повреждений.
В селе Вериговка зафиксировали четыре прилёта после миномётного обстрела, также с БПЛА сбросили неизвестное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.
Село Старый Хутор обстреляли из РСЗО «Град». На территории обнаружили десять снарядов и два снаряда из ствольной артиллерии. Пострадавших нет, однако разрушения зафиксировали в одном магазине и семи частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном доме разрушен гараж, в другом было нарушено электроснабжение.
Два миномётных снаряда ВСУ выпустили по окраинам села Заречье-Первое, ещё три снаряда обнаружили в Дроновке. В селе Козинка зафиксировали три прилёта. Пострадавших и разрушений нигде, кроме Козинки, нет. Там повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены заборы и кровля.
Вязовое попало под артиллерийский обстрел ВСУ. Всего на территории села зафиксировали четыре прилёта. Пострадавших и разрушений нет.
Над селом Середа ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.
По Новой Таволжанке выпустили 12 миномётных снарядов, по Сурково — четыре артиллерийских снаряда, по два миномётных снаряда — по посёлку Красное и Шебекино. Ещё 13 миномётных снарядов пришлись на автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Пострадавших нет.
Разрушения зафиксировали в Шебекино на одном из промышленных предприятий: на отгрузочной площадке повреждены панели.