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Разрушения после обстрела

Девять домов, магазин и предприятие повреждены при обстрелах Белгородской области

18 сентября 2023, 08:49
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

ВСУ за сутки более 100 раз атаковали Белгородскую область

17 сентября под обстрелы попали пять районов. Обошлось без пострадавших, однако разрушения зафиксировали в трёх городских округах. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Белгородский район

Под обстрел ВСУ попали три населённых пункта: по селу Красный Хутор выпустили шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 29 гранотомётных снарядов, по селу Журавлёвка — девять артиллерийских снарядов и два неустановленных боеприпаса.

Также в Журавлёвке были сброшены одно взрывное устройство и два осколочных боеприпаса.

Над Майским система ПВО сбила беспилотник самолётного типа.

Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и повреждений.

Валуйский округ

В селе Вериговка зафиксировали четыре прилёта после миномётного обстрела, также с БПЛА сбросили неизвестное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

Село Старый Хутор обстреляли из РСЗО «Град». На территории обнаружили десять снарядов и два снаряда из ствольной артиллерии. Пострадавших нет, однако разрушения зафиксировали в одном магазине и семи частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном доме разрушен гараж, в другом было нарушено электроснабжение.

Грайворонский округ

Два миномётных снаряда ВСУ выпустили по окраинам села Заречье-Первое, ещё три снаряда обнаружили в Дроновке. В селе Козинка зафиксировали три прилёта. Пострадавших и разрушений нигде, кроме Козинки, нет. Там повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены заборы и кровля.

Краснояружский район

Вязовое попало под артиллерийский обстрел ВСУ. Всего на территории села зафиксировали четыре прилёта. Пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский округ

Над селом Середа ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.

По Новой Таволжанке выпустили 12 миномётных снарядов, по Сурково — четыре артиллерийских снаряда, по два миномётных снаряда — по посёлку Красное и Шебекино. Ещё 13 миномётных снарядов пришлись на автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Пострадавших нет.

Разрушения зафиксировали в Шебекино на одном из промышленных предприятий: на отгрузочной площадке повреждены панели.

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