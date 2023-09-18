Девять домов, магазин и предприятие повреждены при обстрелах Белгородской области

Село Старый Хутор обстреляли из РСЗО «Град». На территории обнаружили десять снарядов и два снаряда из ствольной артиллерии. Пострадавших нет, однако разрушения зафиксировали в одном магазине и семи частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном доме разрушен гараж, в другом было нарушено электроснабжение.