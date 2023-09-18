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Разрушения после обстрела

Сельхозпредприятие оказалось полуразрушено после обстрела приграничья

18 сентября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

В Брянской области под обстрел попало сельхозпредприятие

Обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Подробности сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 18 сентября, под обстрел ВСУ попало село Лемешовка Севского района в Брянской области. В результате атаки мирные жители не пострадали, однако повреждения зафиксировали на территории сельхозпредприятия.

Как сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза, прилёт повредил зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор предприятия.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

Напомним, что за сегодняшний день ВСУ также обстреляли село Глотово в Белгородской области. Пострадавших нет, но пострадала линия электропередачи. Из-за этого без света остались сёла Глотово и Безымено.

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#Происшествия#Брянская область#Обстрел#Сельхозпредприятие#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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