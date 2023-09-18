Сельхозпредприятие оказалось полуразрушено после обстрела приграничья

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сегодня, 18 сентября, под обстрел ВСУ попало село Лемешовка Севского района в Брянской области. В результате атаки мирные жители не пострадали, однако повреждения зафиксировали на территории сельхозпредприятия.
Как сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза, прилёт повредил зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор предприятия.
На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.
Напомним, что за сегодняшний день ВСУ также обстреляли село Глотово в Белгородской области. Пострадавших нет, но пострадала линия электропередачи. Из-за этого без света остались сёла Глотово и Безымено.