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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:20

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Аварийный дом

Угрожают не только обстрелы: в белгородском приграничье прокуратура нашла опасный дом

18 сентября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Аварийный дом

В приграничном белгородском селе должны снести аварийный МКД

На сносе настаивает прокурор Грайворонского горокруга. Правоохранители считают, что дом может нести опасность для жизни и здоровья жителей, в том числе и детей. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В приграничном селе Головчино в Грайворонском горокруге должны снести аварийный многоквартирный дом по настоянию прокурора муниципалитета. Правоохранители считают, что здание несёт опасность для местных жителей.

Как установили в надзорном ведомстве, администрация в течение длительного времени не сносила МКД по улице Карла Маркса в селе Головчино. У жителей есть свободный доступ в расселённый дом. И это не исключает возможности совершения в нём преступлений и правонарушений, объяснили в прокуратуре.

Однако правоохранители настаивают на сносе не только по этой причине. Здание может обрушиться, поэтому оно несёт угрозу жизни и здоровью людей, в том числе детей. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации округа.

Суд встал на сторону правоохранителей и признал бездействие органа местного самоуправления незаконным. Чиновников обязали снести опасный объект. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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#Белгородская область#Прокуратура#Аварийный дом#Многоквартирный дом#Снос#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Головчино#Приграничье
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