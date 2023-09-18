Угрожают не только обстрелы: в белгородском приграничье прокуратура нашла опасный дом

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В приграничном селе Головчино в Грайворонском горокруге должны снести аварийный многоквартирный дом по настоянию прокурора муниципалитета. Правоохранители считают, что здание несёт опасность для местных жителей.
Как установили в надзорном ведомстве, администрация в течение длительного времени не сносила МКД по улице Карла Маркса в селе Головчино. У жителей есть свободный доступ в расселённый дом. И это не исключает возможности совершения в нём преступлений и правонарушений, объяснили в прокуратуре.
Однако правоохранители настаивают на сносе не только по этой причине. Здание может обрушиться, поэтому оно несёт угрозу жизни и здоровью людей, в том числе детей. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации округа.
Суд встал на сторону правоохранителей и признал бездействие органа местного самоуправления незаконным. Чиновников обязали снести опасный объект. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.