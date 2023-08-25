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Парашютист застрял на столбе в Белгородской области

Парашютист застрял на столбе в Белгородской области

25 августа 2023, 11:46
Фото: 1MI
Парашютист повис на опоре освещения между Губкином и Старым Осколом. Видео публикует «Oskol Stelit» в соцсети.

Парашютист застрял на столбе в Белгородской области. Инцидент произошёл между Губкином и Старым Осколом. Парашютист повис прямо на опоре освещения.

Судя по видео, на место происшествия выезжало МЧС. Пострадал ли парашютист, неизвестно.

Напомним, «железная бабушка» из Белгорода планирует прыгнуть с парашютом в 103 года. Марии Колтаковой уже 101 год, и она — 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России. Своё 101-летие Мария Денисовна отметила необычным трюком. «Железная бабушка» лежала на полу, а брянский спортсмен дважды проехал над ней на инвалидной коляске только на задних колёсах.

Парашютист повис на опоре освещения
Видео: «Oskol Stelit»
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#Видео#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Губкин#Наталья Корявых#Столб#Парашютист#Опора
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