Парашютист застрял на столбе в Белгородской области

Напомним, «железная бабушка» из Белгорода планирует прыгнуть с парашютом в 103 года. Марии Колтаковой уже 101 год, и она — 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России. Своё 101-летие Мария Денисовна отметила необычным трюком. «Железная бабушка» лежала на полу, а брянский спортсмен дважды проехал над ней на инвалидной коляске только на задних колёсах.