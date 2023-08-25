Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Парашютист застрял на столбе в Белгородской области. Инцидент произошёл между Губкином и Старым Осколом. Парашютист повис прямо на опоре освещения.
Судя по видео, на место происшествия выезжало МЧС. Пострадал ли парашютист, неизвестно.
Напомним, «железная бабушка» из Белгорода планирует прыгнуть с парашютом в 103 года. Марии Колтаковой уже 101 год, и она — 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России. Своё 101-летие Мария Денисовна отметила необычным трюком. «Железная бабушка» лежала на полу, а брянский спортсмен дважды проехал над ней на инвалидной коляске только на задних колёсах.