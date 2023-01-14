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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

«Железная бабушка» из Белгорода отметила 101 год необычным трюком

Сегодня, 10:38
Фото: РенТВ
Мария Колтакова, которая в почтенные годы продолжает быть немыслимые рекорды, отмечает свой очередной день рождения.

Накануне очередного своего праздника Мария Денисовна помогла в необычном трюке спортсмену из Брянской области Михаилу Климовцову. «Железная бабушка» лежала на полу, а Климовцев дважды проехал над ней на инвалидной коляске только на задних колёсах, при этом её не задев.

На сегодня Мария Колтакова является 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России. Она участвовала в турнире по стрельбе из пистолета, в соревнованиях по джип-триалу, летала на реактивном самолёте, управляла танком, а столетний юбилей в прошлом году встретила новым рекордом — 100 секунд простояла на гвоздях. Журналисты «Бел.Ру» наблюдали это воочию.

 

Как Мария Колтакова готовилась к рекорду России по стоянию на гвоздях
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#Евгений Грицков#Общество#Мария Колтакова#Железная бабушка#День рождения#Рекорды#Трюк с инвалидной коляской
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