«Железная бабушка» из Белгорода отметила 101 год необычным трюком

Накануне очередного своего праздника Мария Денисовна помогла в необычном трюке спортсмену из Брянской области Михаилу Климовцову. «Железная бабушка» лежала на полу, а Климовцев дважды проехал над ней на инвалидной коляске только на задних колёсах, при этом её не задев.