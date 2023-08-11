Есть задача? Выполним! За что любит свою профессию строитель Евгений Кожокин

— При строительстве третьего цеха ГБЖ мы могли опираться на опыт по реализации предыдущих установок. А в случае с ЦПТ нам даже свериться было не с чем: в России аналогов такого масштаба нет, — говорит лебединец. — Многие решения принимали по ходу строительства вместе с технологами, проектировщиками, подрядчиками. Процесс был сложным ещё и потому, что параллельно шла, не прерываясь, добыча и вывозка руды, а это постоянное передвижение транспорта. Кроме того, скальная порода — это вам не чернозём и глина: нельзя просто пригнать экскаватор и выкопать выемки под фундаменты. Пришлось организовывать буровзрывные работы. Но задачу мы выполнили.