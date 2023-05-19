На Лебединский ГОК поступил новый железнодорожный кран

«С Кировским машзаводом комбинат сотрудничает давно, это уже восьмой агрегат их производства, — прокомментировал начальник управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа Евгений Дементьев. — Модель крана — типовая, однако каждая новая машина более совершенная. Производитель модернизирует свои изделия, учитывая предложения железнодорожников Лебединского ГОКа».