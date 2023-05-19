На Лебединский ГОК поступил новый железнодорожный кран

Posted 19 мая 12:21
Published 19 мая 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Агрегат предназначен для проведения строительно-монтажных работ на железнодорожных путях. Техника оснащена сварочным и сверлильным аппаратами, необходимыми для ремонта железнодорожного полотна.
Также новая машина укомплектована грейферным оборудованием для работы с сыпучими грузами и мощным электромагнитом для погрузки металлолома.
«С Кировским машзаводом комбинат сотрудничает давно, это уже восьмой агрегат их производства, — прокомментировал начальник управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа Евгений Дементьев. — Модель крана — типовая, однако каждая новая машина более совершенная. Производитель модернизирует свои изделия, учитывая предложения железнодорожников Лебединского ГОКа».
Новый железнодорожный кран имеет съемную лестницу в кабину, улучшенную шумоизоляцию, кондиционер и современную систему отопления. Также техника оборудована автоматической системой пожаротушения. Для предотвращения поломок оборудования установлены ограничители подъёма груза.