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Posted 19 мая 12:21

Published 19 мая 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

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На Лебединский ГОК поступил новый железнодорожный кран

19 мая 2023, 12:21
Фото: Лебединский горно-обогатительный комбинат
На Лебединский горно-обогатительный комбинат (входит в компанию «Металлоинвест») поступил новый железнодорожный кран отечественного производства грузоподъемностью 25 тонн.

Агрегат предназначен для проведения строительно-монтажных работ на железнодорожных путях. Техника оснащена сварочным и сверлильным аппаратами, необходимыми для ремонта железнодорожного полотна.

Также новая машина укомплектована грейферным оборудованием для работы с сыпучими грузами и мощным электромагнитом для погрузки металлолома.

«С Кировским машзаводом комбинат сотрудничает давно, это уже восьмой агрегат их производства, — прокомментировал начальник управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа Евгений Дементьев. — Модель крана — типовая, однако каждая новая машина более совершенная. Производитель модернизирует свои изделия, учитывая предложения железнодорожников Лебединского ГОКа».

Новый железнодорожный кран имеет съемную лестницу в кабину, улучшенную шумоизоляцию, кондиционер и современную систему отопления. Также техника оборудована автоматической системой пожаротушения. Для предотвращения поломок оборудования установлены ограничители подъёма груза.

 

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#Кристина Семенчук#Лебединский горно-обогатительный комбинат#Агрегат#Производство#Общество#Белгородская область
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