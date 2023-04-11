Работники Лебединского ГОКа удостоены государственных наград

«Польза, честь и слава — эти слова отлиты в металле награды, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. — И они полностью отражают вклад горняков и металлургов в мощь и процветание своего родного края, всей нашей страны. Вас, уважаемые коллеги, объединяет исключительное трудолюбие, преданность своему делу, высокий профессионализм. Эти награды, по праву, заслужены вами. И это большая честь для всей большой команды лебединцев».