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Работники Лебединского ГОКа удостоены государственных наград

11 апреля 2023, 14:06
Фото: Александр Белашов / Лебединский ГОК
Семь сотрудников Лебединского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест») приказом президента РФ Владимира Путина удостоены государственных наград.

Торжественная церемония награждения прошла в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» (г. Белгород). Награды вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: Александр Белашов / Лебединский ГОК

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования центра ТОиР завода горячебрикетированного железа Александр Базаров, начальник проходки дренажной шахты Игорь Вечера, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования центра ТОиР обогатительной фабрики Николай Львов, агломератчик фабрики окомкования Олег Никитин, машинист экскаватора рудоуправления Игорь Панарин, оператор пульта управления фабрики окомкования Александр Сапрыкин, машинист мельниц обогатительной фабрики Иван Шаталов.

«Польза, честь и слава — эти слова отлиты в металле награды, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. — И они полностью отражают вклад горняков и металлургов в мощь и процветание своего родного края, всей нашей страны. Вас, уважаемые коллеги, объединяет исключительное трудолюбие, преданность своему делу, высокий профессионализм. Эти награды, по праву, заслужены вами. И это большая честь для всей большой команды лебединцев».

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#Кристина Семенчук#Лебединский ГОК#Награды#Сотрудники#Гладков#Общество#Белгородская область
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