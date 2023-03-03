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Металлоинвест инвестирует 52 млрд рублей в хвостохранилище на Лебединском ГОКе

3 марта 2023, 12:22
Компания «Металлоинвест» инвестирует в строительство экологически эффективного хвостохранилища на Лебединском ГОКе 52 млрд рублей.

Применение передовых технологий позволит уменьшить на 25% удельный расход электроэнергии, в 10 раз сократить выбросы пыли, а также снизить эксплуатационные затраты на перекачку хвостов и возврат воды в технологический процесс.

«Лидерство в горно-металлургической отрасли сегодня определяется использованием не только передовых производственных, но и экологически чистых технологий, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Строительство нового хвостохранилища знаменует собой качественный переход на новый уровень экологической безопасности ЛГОКа».

Проект реализуется с учетом всех экологических требований, прошёл общественные слушания и получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы и Главной Государственной экспертизы.

В планах на 2023 год — реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения, инженерная подготовка ложа хвостохранилища и строительство ограждающих дамб, подготовка оснований под магистральные пульпопроводы. Начнётся строительство подстанций и корпуса подготовки реагентов для очистки воды.

Ввести первый пусковой комплекс хвостохранилища в эксплуатацию планируется в 2026 году. Полный ввод запланирован на конец 2028 года.

Новая площадка будет ежегодно принимать до 20 млн куб. метров «хвостов».

После ввода в эксплуатацию нового хвостохранилища существующее хвостохранилище будет рекультивировано.

Радикальное снижение воздействия на окружающую среду будет достигнуто за счёт применения передовых технологий. По дну «чаши» и основанию дамб будут установлены противофильтрационные экраны, препятствующие попаданию технологической воды в водоносные горизонты. Состояние гидротехнических сооружений будет контролироваться контрольно-измерительной аппаратурой. Будут построены защитные дамбы высотой до 30 метров с последующим наращиванием ярусами по 5 метров.

В рамках проекта предусмотрен возврат осветленной воды на обогатительную фабрику в технологический процесс.

Снижение удельного расхода электроэнергии произойдёт благодаря реконструкции узла сгущения и оптимизации водно-шламовой схемы. Сократить эксплуатационные затраты на перекачку хвостов и возврат воды уже с 2026 года позволит реконструкция восьми 50-метровых и трёх 100-метровых сгустителей.

#Алина Харина#Металлоинвест#Белгородская область
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