Металлоинвест инвестирует 52 млрд рублей в хвостохранилище на Лебединском ГОКе

Радикальное снижение воздействия на окружающую среду будет достигнуто за счёт применения передовых технологий. По дну «чаши» и основанию дамб будут установлены противофильтрационные экраны, препятствующие попаданию технологической воды в водоносные горизонты. Состояние гидротехнических сооружений будет контролироваться контрольно-измерительной аппаратурой. Будут построены защитные дамбы высотой до 30 метров с последующим наращиванием ярусами по 5 метров.