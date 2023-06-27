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Назначен управляющий директор Лебединского ГОКа

27 июня 2023, 13:14
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о назначении Ильдара Искакова управляющим директором Лебединского горно-обогатительного комбината.

На этом посту он сменил Александра Токаренко, который продолжит работу в Управляющей компании «Металлоинвест», где будет отвечать за проекты развития горнорудного сегмента.

«Благодарим Александра Валерьевича за проделанную работу. Под его руководством команда Лебединского ГОКа выполнила важные задачи по внедрению улучшений в области охраны труда и промышленной безопасности, успешно реализовала производственную программу, повысила эффективность бизнес-процессов, — заявил генеральный директор Компании Назим Эфендиев.

Ильдар Искаков зарекомендовал себя как профессионал, глубоко понимающий производство, инициативный руководитель, открытый для новых решений. Желаем Ильдару Фаритовичу успехов. Уверены, что он внесёт вклад в укрепление командного духа на Лебединском ГОКе, повышение операционной эффективности и усиление позиций комбината как ведущего мирового производителя высококачественной продукции для «зеленой» металлургии».

Ильдар ИскаковИльдар Искаков
Ильдар Искаков
Фото: Лебединский ГОК

«Для меня огромная честь и высокая ответственность — работать на легендарном комбинате, который производит лучшую в отрасли продукцию, — прокомментировал Ильдар Искаков. — 20 лет я посвятил металлургии и постараюсь придать новое вдохновение Лебединскому ГОКу. Основное внимание — обеспечению долгосрочной стабильности и устойчивости предприятия, развитию команд и реализации проектов перспективного развития».

Ильдар Искаков в 2002 году с отличием окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «Металлургия черных металлов». В 2022 году получил степень Executive MBA в Стокгольмской школе экономики (SSE).

С 2002 по 2020 гг. он работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошел трудовой путь от подручного сталевара до главного металлурга комбината.В 2020–2023 гг. возглавлял комбинат Уральская Сталь.

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