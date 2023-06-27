Назначен управляющий директор Лебединского ГОКа

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
На этом посту он сменил Александра Токаренко, который продолжит работу в Управляющей компании «Металлоинвест», где будет отвечать за проекты развития горнорудного сегмента.
«Благодарим Александра Валерьевича за проделанную работу. Под его руководством команда Лебединского ГОКа выполнила важные задачи по внедрению улучшений в области охраны труда и промышленной безопасности, успешно реализовала производственную программу, повысила эффективность бизнес-процессов, — заявил генеральный директор Компании Назим Эфендиев.
Ильдар Искаков зарекомендовал себя как профессионал, глубоко понимающий производство, инициативный руководитель, открытый для новых решений. Желаем Ильдару Фаритовичу успехов. Уверены, что он внесёт вклад в укрепление командного духа на Лебединском ГОКе, повышение операционной эффективности и усиление позиций комбината как ведущего мирового производителя высококачественной продукции для «зеленой» металлургии».
«Для меня огромная честь и высокая ответственность — работать на легендарном комбинате, который производит лучшую в отрасли продукцию, — прокомментировал Ильдар Искаков. — 20 лет я посвятил металлургии и постараюсь придать новое вдохновение Лебединскому ГОКу. Основное внимание — обеспечению долгосрочной стабильности и устойчивости предприятия, развитию команд и реализации проектов перспективного развития».
Ильдар Искаков в 2002 году с отличием окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «Металлургия черных металлов». В 2022 году получил степень Executive MBA в Стокгольмской школе экономики (SSE).
С 2002 по 2020 гг. он работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошел трудовой путь от подручного сталевара до главного металлурга комбината.В 2020–2023 гг. возглавлял комбинат Уральская Сталь.