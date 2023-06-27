Назначен управляющий директор Лебединского ГОКа

Ильдар Искаков зарекомендовал себя как профессионал, глубоко понимающий производство, инициативный руководитель, открытый для новых решений. Желаем Ильдару Фаритовичу успехов. Уверены, что он внесёт вклад в укрепление командного духа на Лебединском ГОКе, повышение операционной эффективности и усиление позиций комбината как ведущего мирового производителя высококачественной продукции для «зеленой» металлургии».