Без фонтанов и без эксцессов: как прошёл День ВДВ в Белгороде

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Одной из главных новостей в День ВДВ стало закрытие фонтанов в областном центре. Но до сих пор неизвестно, связано ли это с традицией купаться в фонтанах 2 августа или нет. Ещё одним разочарованием для мужчин в тельняшках и беретах стало отсутствие возможности прыгнуть в профессиональный праздник с парашютом. Из-за проведения СВО небо закрыто.
Несмотря на ряд ограничений, в Белгородской области ко Дню ВДВ возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны и спецоперации, которые установили на территории фермерского хозяйства в селе Пушкарное.
Также, как рассказали Бел.Ру десантники, в этому году вместо традиционных прогулок по Белгороду, они сразу отправились отмечать свой профессиональный праздник за черту города.
Стоит отметить, что сообщений о каких-либо инцидентах с участием людей в тельняшках 2 августа не было.