Без фонтанов и без эксцессов: как прошёл День ВДВ в Белгороде

Одной из главных новостей в День ВДВ стало закрытие фонтанов в областном центре. Но до сих пор неизвестно, связано ли это с традицией купаться в фонтанах 2 августа или нет. Ещё одним разочарованием для мужчин в тельняшках и беретах стало отсутствие возможности прыгнуть в профессиональный праздник с парашютом. Из-за проведения СВО небо закрыто.