Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Изображение материала

Без фонтанов и без эксцессов: как прошёл День ВДВ в Белгороде

2 августа 2023, 14:53
Фото: Bel.ru
2 августа в областном центре свой профессиональный праздник отмечают те, кто служил или продолжает служить в Воздушно-десантных войсках. Как прошёл день мужчин в тельняшках и беретах — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Вдв

Одной из главных новостей в День ВДВ стало закрытие фонтанов в областном центре. Но до сих пор неизвестно, связано ли это с традицией купаться в фонтанах 2 августа или нет. Ещё одним разочарованием для мужчин в тельняшках и беретах стало отсутствие возможности прыгнуть в профессиональный праздник с парашютом. Из-за проведения СВО небо закрыто.

Несмотря на ряд ограничений, в Белгородской области ко Дню ВДВ возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны и спецоперации, которые установили на территории фермерского хозяйства в селе Пушкарное.

Также, как рассказали Бел.Ру десантники, в этому году вместо традиционных прогулок по Белгороду, они сразу отправились отмечать свой профессиональный праздник за черту города.

Стоит отметить, что сообщений о каких-либо инцидентах с участием людей в тельняшках 2 августа не было.

В День ВДВ в Белгородской области возложили цветы к памятнику участникам СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на УкраинеКак отметили День ВДВ в БелгородеГладков поздравил белгородцев с Днём ВДВ
#Кристина Семенчук#Вдв#Праздник#Десантники#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
Подпишитесь
«С игрушками Родину не защитишь»: как белгородской самообороне оружие выдавали
Сегодня, 14:13
«Не пессимиздите» и герб СССР: какие нашивки выбирают бойцы белгородской самообороны
Сегодня, 11:54
«ОНС» судится с «Союзом автомобилистов Белогорья» из-за скандала с недоливом бензина
Сегодня, 12:19
Твёрдое нет: жители белгородского Таврово отказали в стройке очистных сооружений
Сегодня, 15:46
На Белгородском свинокомплексе «Сибагро» завершилась модернизация мясокомбината
Сегодня, 14:35