Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине

Александр Лопин родился 11 января 1985 года в посёлке Мичуринский Корочанского района. Окончил Соколовскую школу, после поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова.
Служил в разных подразделениях, выполнял спецзадачи в Сирии. За время службы награждён медалями, в том числе «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в воинской службе» III степени, «За боевые отличия», орденом Мужества.
Военнослужащий погиб 1 октября, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации на Украине.
В память о земляке 22 декабря открыли мемориальную доску на фасаде Соколовской СОШ, которую он окончил. В самом здании также разместили парту героя.
Напомним, что в Белгороде на фасаде школы № 45 должна появиться мемориальная табличка в память о Дмитрии Бекетове — военнослужащем, который погиб в ходе СВО. Помимо этого, в областном центре заметили баннер с погибшим на Украине подполковником Сергеем Ковалем.