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Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине

Сегодня, 09:30
Фото: страница Николая Нестерова в ВК
Александр Лопин — уроженец Корочанского района. Погиб он 1 октября в ходе спецоперации на Украине. В память о земляке установили мемориальную табличку на фасаде школы, которую он окончил, рассказал глава района Николай Нестеров.
Сюжет
СВО

Александр Лопин родился 11 января 1985 года в посёлке Мичуринский Корочанского района. Окончил Соколовскую школу, после поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова.

Служил в разных подразделениях, выполнял спецзадачи в Сирии. За время службы награждён медалями, в том числе «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в воинской службе» III степени, «За боевые отличия», орденом Мужества.

Военнослужащий погиб 1 октября, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации на Украине.

В память о земляке 22 декабря открыли мемориальную доску на фасаде Соколовской СОШ, которую он окончил. В самом здании также разместили парту героя.

Напомним, что в Белгороде на фасаде школы № 45 должна появиться мемориальная табличка в память о Дмитрии Бекетове — военнослужащем, который погиб в ходе СВО.  Помимо этого, в областном центре заметили баннер с погибшим на Украине подполковником Сергеем Ковалем.

Фото: страница Николая Нестерова в ВК
Под Бахмутом в ходе СВО погиб военнослужащий из Белгорода
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