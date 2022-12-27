Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине

Напомним, что в Белгороде на фасаде школы № 45 должна появиться мемориальная табличка в память о Дмитрии Бекетове — военнослужащем, который погиб в ходе СВО. Помимо этого, в областном центре заметили баннер с погибшим на Украине подполковником Сергеем Ковалем.