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В День ВДВ в Белгородской области возложили цветы к памятнику участникам СВО

2 августа 2023, 11:41
Фото: 1MI
В честь праздника почтили память военнослужащих, которые участвовали в спецоперации, а также участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в группе «Народного фронта» в соцсети.

В Белгородской области ко Дню ВДВ возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны и спецоперации.

Памятники установили на территории фермерского хозяйства в селе Пушкарное. Скульптура «Два Ивана» посвящена участникам ВОВ. Вторую сделали в честь участников боёв под Харьковом. Композицию посвятили Максиму Серафимову, Андрею Шамко и Александру Жихареву. Все они погибли зимой 2022 года.

Шамко погиб 24 февраля. Его посмертно наградили орденом Мужества. Серафимов организовал оборону здания в Харькове и более десяти часов удерживал её. Рядом упала граната — он накрыл её своим телом, спасая товарищей. Звание Героя России боец получил посмертно.

Капитан Жихарев после десяти часов обороны принял решение спасти оставшихся бойцов. Он прикрывал отход и погиб. Ему также присвоили звание Героя России.

Напомним, в День воздушно-десантных войск в Белгороде не будут работать фонтаны. Связано ли это с праздником, не уточнялось.

Видео: vk.com/nf_belgorod
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Праздник#Спецоперация#День вдв#Памятники#Орден мужества#День воздушно-десантных войск#Герой россии#Видео
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