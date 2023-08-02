В День ВДВ в Белгородской области возложили цветы к памятнику участникам СВО

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В Белгородской области ко Дню ВДВ возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны и спецоперации.
Памятники установили на территории фермерского хозяйства в селе Пушкарное. Скульптура «Два Ивана» посвящена участникам ВОВ. Вторую сделали в честь участников боёв под Харьковом. Композицию посвятили Максиму Серафимову, Андрею Шамко и Александру Жихареву. Все они погибли зимой 2022 года.
Шамко погиб 24 февраля. Его посмертно наградили орденом Мужества. Серафимов организовал оборону здания в Харькове и более десяти часов удерживал её. Рядом упала граната — он накрыл её своим телом, спасая товарищей. Звание Героя России боец получил посмертно.
Капитан Жихарев после десяти часов обороны принял решение спасти оставшихся бойцов. Он прикрывал отход и погиб. Ему также присвоили звание Героя России.
Напомним, в День воздушно-десантных войск в Белгороде не будут работать фонтаны. Связано ли это с праздником, не уточнялось.