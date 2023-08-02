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В День воздушно-десантных войск в Белгороде не будут работать фонтаны

2 августа 2023, 08:01
Фото: 1MI
Об этом стало известно Бел.Ру из собственных источников. Связано ли это с профессиональным праздником мужчин в тельняшках и беретах — неизвестно.
Сюжет
Вдв

Как стало известно Бел.Ру, в День воздушно-десантных войск, 2 августа, в Белгороде не будут работать фонтаны. Связано ли это с традицией на День ВДВ купаться в фонтанах — неизвестно.

Стоит отметить, что у купания десантников в фонтанах есть необычное символическое трактование — якобы таким образом военные стремятся быть ближе к небу, которое отражается в воде.

Ежегодно 2 августа мужчины в тельняшках и беретах собираются в парках и на площадях. Во многих городах в честь праздника проходят концерты и автопробеги.

Напомним, фонтаны в Белгороде запустили к 1 мая. Всего их в городе 16. Один в этому году работать не будет из-за неудовлетворительного техсостояния.

В мэрии Белгорода рассказали о дальнейшей судьбе фонтана у Дома офицеров
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#Фонтаны#Вдв#Праздник#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук
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