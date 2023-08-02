В День воздушно-десантных войск в Белгороде не будут работать фонтаны

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Как стало известно Бел.Ру, в День воздушно-десантных войск, 2 августа, в Белгороде не будут работать фонтаны. Связано ли это с традицией на День ВДВ купаться в фонтанах — неизвестно.
Стоит отметить, что у купания десантников в фонтанах есть необычное символическое трактование — якобы таким образом военные стремятся быть ближе к небу, которое отражается в воде.
Ежегодно 2 августа мужчины в тельняшках и беретах собираются в парках и на площадях. Во многих городах в честь праздника проходят концерты и автопробеги.
Напомним, фонтаны в Белгороде запустили к 1 мая. Всего их в городе 16. Один в этому году работать не будет из-за неудовлетворительного техсостояния.