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За полгода в белгородских водоёмах нашли 10 км браконьерских сетей

28 июля 2023, 09:20
Фото: 1MI
Сотрудники экоохотнадзора продолжают проверку водоёмов региона на наличие брошенных браконьерами снастей. Из-за бесхозных сетей гибнут рыбы, птицы и околоводные животные, рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2023 году инспекторы экоохотнадзора проверили более 800 водоёмов Белгородской области. В результате изъято почти 10 км незаконных орудий лова.

В Белгородском экоохотнадзоре напомнили, что из-за брошенных браконьерских сетей гибнут не только рыбы, но и околоводные животные и птицы. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по номеру 8 (903) 885-50-66 (дежурный телефон ведомства).

Ранее сообщалось, что в Старооскольском горокруге и Губкине в браконьерских орудиях лова запутались две особи чомги. Сотрудники ведомства освободили птиц и выпустили их в естественную среду обитания.

В Белгородской области из браконьерских сетей освободили две чомги
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#Таисия Некрасова#Белгородская область#Общество#Браконьерство#Рыболовные снасти#Экоохотнадзор
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