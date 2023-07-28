За полгода в белгородских водоёмах нашли 10 км браконьерских сетей

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В 2023 году инспекторы экоохотнадзора проверили более 800 водоёмов Белгородской области. В результате изъято почти 10 км незаконных орудий лова.
В Белгородском экоохотнадзоре напомнили, что из-за брошенных браконьерских сетей гибнут не только рыбы, но и околоводные животные и птицы. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по номеру 8 (903) 885-50-66 (дежурный телефон ведомства).
Ранее сообщалось, что в Старооскольском горокруге и Губкине в браконьерских орудиях лова запутались две особи чомги. Сотрудники ведомства освободили птиц и выпустили их в естественную среду обитания.