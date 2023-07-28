За полгода в белгородских водоёмах нашли 10 км браконьерских сетей

В Белгородском экоохотнадзоре напомнили, что из-за брошенных браконьерских сетей гибнут не только рыбы, но и околоводные животные и птицы. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по номеру 8 (903) 885-50-66 (дежурный телефон ведомства).