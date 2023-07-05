Белгородец заплатит 120 тысяч рублей за незаконно убитую им косулю

Убийство животного произошло в минувшем году вблизи урочища Морозово. Житель Прохоровки отправился на охоту, не получив предварительно разрешения на добычу. На тот момент сезон охоты на косулю европейскую был закрыт. Мужчину задержали с разделанной тушей животного и гладкоствольным оружием.