Белгородец заплатит 120 тысяч рублей за незаконно убитую им косулю

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Убийство животного произошло в минувшем году вблизи урочища Морозово. Житель Прохоровки отправился на охоту, не получив предварительно разрешения на добычу. На тот момент сезон охоты на косулю европейскую был закрыт. Мужчину задержали с разделанной тушей животного и гладкоствольным оружием.
Охотника привлекли к ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ за нарушение правил охоты. Сотрудники экоохотнадзора подсчитали вред, нанесённый государственному охотничьему фонду. Он составил 120 тыс. рублей.
Суд удовлетворил требования ведомства о взыскании этой суммы. На данный момент решение Прохоровского районного суда исполняют судебные приставы.
Ранее сообщалось, что сотрудники экоохотнадзора освободили из неволи сурков-байбаков в Ивнянском районе. Поймавшую их женщину привлекли к административной ответственности.