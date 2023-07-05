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Белгородец заплатит 120 тысяч рублей за незаконно убитую им косулю

5 июля 2023, 10:34
Фото: Midjourney
Решение о возмещении вреда, причинённого в результате незаконной добычи косули, принял Прохоровский районный суд. Об этом сообщает управление экоохотнадзора региона.
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Суд

Убийство животного произошло в минувшем году вблизи урочища Морозово. Житель Прохоровки отправился на охоту, не получив предварительно разрешения на добычу. На тот момент сезон охоты на косулю европейскую был закрыт. Мужчину задержали с разделанной тушей животного и гладкоствольным оружием.

Охотника привлекли к ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ за нарушение правил охоты. Сотрудники экоохотнадзора подсчитали вред, нанесённый государственному охотничьему фонду. Он составил 120 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования ведомства о взыскании этой суммы. На данный момент решение Прохоровского районного суда исполняют судебные приставы.

Ранее сообщалось, что сотрудники экоохотнадзора освободили из неволи сурков-байбаков в Ивнянском районе. Поймавшую их женщину привлекли к административной ответственности.

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#Таисия Некрасова#Суд#Штраф#Охота#Незаконная охота#Происшествия#Белгородская область#Прохоровка#Прохоровский район#Косуля
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