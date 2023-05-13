В Белгородской области из браконьерских сетей освободили две чомги

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По информации ведомства, из-за незаконно установленных сетей весной гибнет не только рыба, но и водоплавающие животные и птицы. К примеру, в Старооскольском горокруге и Губкине в браконьерских орудиях лова запутались две особи чомги.
Птиц освободили сотрудники экоохотнадзора и выпустили в естественную среду обитания. Об этом сообщил начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира Виталий Якушов.
Всего с начала года в Белгородской области изъяли почти 5 км брошенных орудий лова, которые находились на водных объектах.