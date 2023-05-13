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В Белгородской области из браконьерских сетей освободили две чомги

13 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI
Птицы запутались в браконьерских орудиях лова в Старооскольском горокруге и Губкине. Их освободили, сообщили в региональном управлении экоохотнадзора.

По информации ведомства, из-за незаконно установленных сетей весной гибнет не только рыба, но и водоплавающие животные и птицы. К примеру, в Старооскольском горокруге и Губкине в браконьерских орудиях лова запутались две особи чомги.

Птиц освободили сотрудники экоохотнадзора и выпустили в естественную среду обитания. Об этом сообщил начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира Виталий Якушов.

Видео: Управлении экоохотнадзора Белгородской области

Всего с начала года в Белгородской области изъяли почти 5 км брошенных орудий лова, которые находились на водных объектах.


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#Кристина Семенчук#Браконьеры#Экоохотнадзор#Чомга#Спасение#Птицы#Общество#Белгородская область#Видео
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