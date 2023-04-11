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Двоим белгородцам придётся заплатить более 1 млн рублей за незаконную ловлю раков

11 апреля 2023, 15:24
Фото: 1MI
Жителям областного центра, по решению суда, придётся заплатить более 1 млн рублей. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в Ракитянском райсуде.
Сюжет
Штраф

Двоих жителей Белгорода оштрафовали за незаконную ловлю раков в Ракитянском районе. Подсудимым пришлось заплатить штрафы. Первый — в размере 600 тыс. рублей, второй — 550 тыс. рублей.

Как стало известно суду, осуждённые 25 апреля прошлого года, предварительно договорившись, отправились ловить раков. Уточняется, что выловили белгородцы 520 особей. Сумма ущерба составила 119,6 тыс. рублей.

Подсудимые свою вину не признали. По их словам, она приехали на пруд, чтобы собирать грибы. Раков они якобы приобрели у незнакомых мужчин. Тем не менее суд признал их виновными.

Гражданский иск прокурора в интересах управления экоохотнадзора в размере 119,6 тыс. рублей удовлетворили. С жителей областного центра эти деньги взыскали. Мужчины пытались обжаловать приговор, однако суд оставил его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Два белгородца заплатят более 1 млн рублей штрафа за ловлю толстолобика
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ракитянский район#Штраф#Общество#Раки#Ловля
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