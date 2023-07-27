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Белгородца придавило насмерть песчано-глиняной смесью: возбуждено уголовное дело

27 июля 2023, 08:04
Фото: СУ СК России по Белгородской области

В Белгородской области возбудили уголовное дело из-за гибели человека на стройке

Рабочий погиб во время укладки канализационной трубы: произошло осыпание грунта, мужчину придавило толщей смеси песка и глины. Возбуждено уголовное дело, сообщает следком по Белгородской области.

Несчастный случай произошёл в Старооскольском горокруге в июне. 36-летний мужчина погиб в траншее во время работ по укладке канализационной трубы: случилось осыпание грунта, рабочего придавила смесь песка и глины.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкших гибель человека.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Рабочий в Старооскольском горокруге погиб в траншее при осыпании грунта
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#Таисия Некрасова#Уголовное дело#Следком#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол#Гибель рабочего#Грунт
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