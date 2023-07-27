Белгородца придавило насмерть песчано-глиняной смесью: возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Несчастный случай произошёл в Старооскольском горокруге в июне. 36-летний мужчина погиб в траншее во время работ по укладке канализационной трубы: случилось осыпание грунта, рабочего придавила смесь песка и глины.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкших гибель человека.
Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.