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Из-за бездымного пороха белгородцу назначили полтора года исправительных работ

25 июля 2023, 16:01
Фото: 1MI
Житель Алексеевского горокруга нашёл на участке взрывчатое вещество и без разрешения оставил его себе. В отношении белгородца возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Алексеевского районного суда.

В январе житель Алексеевского горокруга нашёл на участке бездымный порох и решил оставить его себе. Разрешения на хранение у него не было.

Однако спустя время о нарушении узнала полиция. Находку у мужчины правоохранители изъяли. Против белгородца возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным. Белгородца приговорили к исправительным работам на полтора года с удержанием 5% заработной платы в государственную казну.

Приговор вступил в законную силу.

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#Таисия Некрасова#Происшествия#Взрывчатое вещество#Белгородская область#Алексеевский горокруг#Порох#Незаконное хранение
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