Из-за бездымного пороха белгородцу назначили полтора года исправительных работ

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В январе житель Алексеевского горокруга нашёл на участке бездымный порох и решил оставить его себе. Разрешения на хранение у него не было.
Однако спустя время о нарушении узнала полиция. Находку у мужчины правоохранители изъяли. Против белгородца возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Суд признал мужчину виновным. Белгородца приговорили к исправительным работам на полтора года с удержанием 5% заработной платы в государственную казну.
Приговор вступил в законную силу.