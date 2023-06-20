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Baza: 20-летний белгородец изготовил взрывчатое вещество

20 июня 2023, 18:42
Фото: 1MI
По информации Telegram-канала Baza, в отношении парня уже завели уголовное дело.

Как сообщили в Telegram-канале Baza, сотрудники ФСБ обнаружили схрон с инициирующим взрывчатым веществом в доме у одного белгородца. Его парень изготовил незаконно.

Артём работает слесарем и живёт в посёлке Сумовский. По известной информации, схрон молодой человек изготовил рядом со своим домом ещё в начале июня, а затем там же его и хранил. Позже домой к Артёму пришли сотрудники ФСБ и нашли схрон.

По данным Telegram-канала Baza, в отношении парня уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Санкции статьи предусматривают ограничение свободы до 10 лет.

Фото: Telegram-канал Baza
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#Александра Склярова#Взрывчатое вещество#Незаконное изготовление#Происшествия#Уголовное дело#Белгородская область
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