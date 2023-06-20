Baza: 20-летний белгородец изготовил взрывчатое вещество

Артём работает слесарем и живёт в посёлке Сумовский. По известной информации, схрон молодой человек изготовил рядом со своим домом ещё в начале июня, а затем там же его и хранил. Позже домой к Артёму пришли сотрудники ФСБ и нашли схрон.