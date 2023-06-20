Baza: 20-летний белгородец изготовил взрывчатое вещество

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Как сообщили в Telegram-канале Baza, сотрудники ФСБ обнаружили схрон с инициирующим взрывчатым веществом в доме у одного белгородца. Его парень изготовил незаконно.
Артём работает слесарем и живёт в посёлке Сумовский. По известной информации, схрон молодой человек изготовил рядом со своим домом ещё в начале июня, а затем там же его и хранил. Позже домой к Артёму пришли сотрудники ФСБ и нашли схрон.
По данным Telegram-канала Baza, в отношении парня уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Санкции статьи предусматривают ограничение свободы до 10 лет.