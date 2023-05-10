ФСБ задержала с поличным спрятавших гранаты и взрывчатые вещества белгородцев

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали с поличным троих жителей Белгородской области. Они готовились к незаконному перемещению противотанковых гранат, взрывчатых веществ массой более 15 кг и детонирующих шнуров. Всё это задержанные хранили в тайнике.
В пресс-службе ведомства сообщили, что перечисленные вещи могли использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Уголовное дело против жителей Белгорода, Ракитянского и Краснояружского районов возбудили за незаконную перевозку, хранение боеприпасов по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ).
Мужчин признали виновными. Одного из них приговорили к 2,5 года ограничения свободы, другого — к 3,5 года, третьего — к 4,5 года. Приговор вступил в силу.
Ранее наказание определили для жителя Валуйского горокруга, который незаконно через знакомого приобрёл автомат Калашникова и патроны. Всё это он спрятал на берегу реки, чтобы в случае опасности использовать для самообороны.