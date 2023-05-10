Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Изображение материала

ФСБ задержала с поличным спрятавших гранаты и взрывчатые вещества белгородцев

10 мая 2023, 13:08
Фото: 1MI
Противотанковые гранаты, взрывчатые вещества и детонирующие шнуры могли использоваться для совершения терактов, сообщили в пресс-службе ФСБ. Троих жителей региона задержали с поличным. Им уже назначили наказания.
Сюжет
ФСБ

В июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали с поличным троих жителей Белгородской области. Они готовились к незаконному перемещению противотанковых гранат, взрывчатых веществ массой более 15 кг и детонирующих шнуров. Всё это задержанные хранили в тайнике.

В пресс-службе ведомства сообщили, что перечисленные вещи могли использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Уголовное дело против жителей Белгорода, Ракитянского и Краснояружского районов возбудили за незаконную перевозку, хранение боеприпасов по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ).

Мужчин признали виновными. Одного из них приговорили к 2,5 года ограничения свободы, другого — к 3,5 года, третьего — к 4,5 года. Приговор вступил в силу.

Ранее наказание определили для жителя Валуйского горокруга, который незаконно через знакомого приобрёл автомат Калашникова и патроны. Всё это он спрятал на берегу реки, чтобы в случае опасности использовать для самообороны.

Белгородца из приграничья осудили за припрятанные для самообороны автомат и патроны
Узнать подробнее
Читайте также:
В ФСБ рассказали о новом приговоре белгородского суда за госизменуВ белгородской ФСБ сообщили новые подробности дела против москвича о госизменеФСБ задержала двоих белгородцев, купивших автоматы и патроны у военных
#Инна Рогова#Гранаты#Взрывчатые вещества#Детонирующие шнуры#Теракты#Дивресии#Тайник#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Ракитянский район#Краснояружский район#ФСБ
Подпишитесь
Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался
Сегодня, 08:43
Мобилизованным белгородцам и их семьям не будут начислять пени за услуги ЖКХ
Сегодня, 11:35
На обстрелы — в «пластмассовых „Газелях“»: работники скорой жалуются на условия
Сегодня, 12:32
«Мне сломали нос». Белгородка-предприниматель рассказала о конфликте с участковым
Сегодня, 12:33
Что подорожает в Белгородской области на фоне роста курса доллара
Сегодня, 12:08
Дочь белгородца может попасть в детдом из-за его мобилизации и семейных проблем
Сегодня, 13:16