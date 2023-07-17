Выплаты от Красного Креста получили 8,9 тысячи белгородских семей

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
8,9 тысячи белгородских семей уже получили материальную помощь от Российского Красного Креста. Речь идёт о денежной выплате.
Общественная организация продолжает оформлять документы на матпомощь для жителей приграничья. От белгородцев из 47 населённых пунктов принято 11,9 тысячи заявлений на денежную выплату.
Российский Красный Крест также сообщил о направлении гуманитарной помощи для ещё тысячи беженцев и переселенцев из Белгородской области. Речь идёт о партии бутилированной воды, подушках и одеялах, постельном белье.
Воду передают в пункты временного размещения. Постельные принадлежности выдают нуждающимся в здании регионального отделения РКК.
Ранее сообщалось, что выплаты от РКК смогут получить белгородцы, проживающие в ПВР в других регионах. Вынужденные переселенцы получат до 15 тыс. рублей, сумма зависит от размера семьи.