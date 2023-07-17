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Выплаты от Красного Креста получили 8,9 тысячи белгородских семей

17 июля 2023, 14:55
Фото: 1MI
Всего поступило 11,9 тысячи заявлений на получение материальной помощи от РКК. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения общественной организации.
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Выплаты

8,9 тысячи белгородских семей уже получили материальную помощь от Российского Красного Креста. Речь идёт о денежной выплате.

Общественная организация продолжает оформлять документы на матпомощь для жителей приграничья. От белгородцев из 47 населённых пунктов принято 11,9 тысячи заявлений на денежную выплату.

Российский Красный Крест также сообщил о направлении гуманитарной помощи для ещё тысячи беженцев и переселенцев из Белгородской области. Речь идёт о партии бутилированной воды, подушках и одеялах, постельном белье.

Воду передают в пункты временного размещения. Постельные принадлежности выдают нуждающимся в здании регионального отделения РКК.

Ранее сообщалось, что выплаты от РКК смогут получить белгородцы, проживающие в ПВР в других регионах. Вынужденные переселенцы получат до 15 тыс. рублей, сумма зависит от размера семьи.

Красный Крест начал выплаты пострадавшим белгородцам в ПВР по всей стране
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#Таисия Некрасова#Общество#Гумпомощь#РКК#Приграничье#Выплаты#Белгородская область#Красный крест
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