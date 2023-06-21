Красный Крест начал выплаты пострадавшим белгородцам в ПВР по всей стране

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По словам Татьяны Москальковой, с 19 июня Российский Красный Крест начал выплачивать компенсации жителям Белгородской области, пострадавшим об обстрелов, которые проживают в ПВР по всей стране.
Красный Крест к нам один из первых пришёл в трудные минуты. Первый вопрос, который возникал, то, что люди получали неодинаковые выплаты. Сегодня проделана огромная работа. Я тоже обращалась в Российский Красный Крест с просьбой решить эту задачу. Насколько я поняла, решить удалось.
Татьяна Москалькова
Отметим, что пострадавшим будет выплачено от пяти до 15 тыс. рублей.
Москалькова подчеркнула, что выплаты от Красного Креста являются дополнительными к той помощи, которую оказывает государство переселенцам. Помимо Белгородской области, помощь пострадавшим оказывается в 21 регионе.