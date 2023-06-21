Красный Крест начал выплаты пострадавшим белгородцам в ПВР по всей стране

Российский Красный Крест выплатит эвакуированным белгородцам до 15 тысяч рублей

Выплаты получат белгородцы, проживающие в ПВР в других регионах. Вынужденные переселенцы могут получить до 15 тыс. рублей, сумма зависит от размера семьи. О выплатах рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.