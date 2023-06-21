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Красный Крест начал выплаты пострадавшим белгородцам в ПВР по всей стране

21 июня 2023, 08:20
Фото: пресс-служба РКК

Российский Красный Крест выплатит эвакуированным белгородцам до 15 тысяч рублей

Выплаты получат белгородцы, проживающие в ПВР в других регионах. Вынужденные переселенцы могут получить до 15 тыс. рублей, сумма зависит от размера семьи. О выплатах рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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Выплаты

По словам Татьяны Москальковой, с 19 июня Российский Красный Крест начал выплачивать компенсации жителям Белгородской области, пострадавшим об обстрелов, которые проживают в ПВР по всей стране.

Красный Крест к нам один из первых пришёл в трудные минуты. Первый вопрос, который возникал, то, что люди получали неодинаковые выплаты. Сегодня проделана огромная работа. Я тоже обращалась в Российский Красный Крест с просьбой решить эту задачу. Насколько я поняла, решить удалось.
Татьяна Москалькова

Отметим, что пострадавшим будет выплачено от пяти до 15 тыс. рублей.

Москалькова подчеркнула, что выплаты от Красного Креста являются дополнительными к той помощи, которую оказывает государство переселенцам. Помимо Белгородской области, помощь пострадавшим оказывается в 21 регионе.

Белгородцы в других регионах смогут рассчитывать на выплаты от Красного Креста
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#Алина Харина#Красный крест#Выплаты#Компенсация#Пункты ПВР#Белгородские переселенцы#Общество#Белгородская область#Татьяна Москалькова
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