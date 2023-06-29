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Количество пунктов выдачи гуманитарной помощи в Белгороде сократят до двух

29 июня 2023, 06:44
Фото: Таисия Некрасова / Bel.ru
С понедельника работать будут только пункты на базе «Космоса» и ЦМИ. Причина — сокращение потока желающих получит гуманитарную помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде станет меньше пунктов выдачи гуманитарной помощи. Их число сократится до двух.

С понедельника, 3 июля, продолжат работу пункты на базе «Космоса» и Центра молодёжных инициатив (ЦМИ). Гуманитарную помощь с начала следующей недели не будут выдавать в ТЦ «5 звёзд» и КЦ «Октябрь».

Завтра, 30 июня, работать будут все четыре пункта. В выходные же займутся распределением поступившей гуманитарной помощи.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, число пунктов сократили из-за того, что уменьшился поток желающих получить помощь.

Ранее сообщалось, что проживающие вне ПВР отселённые жители региона могут получить 9-килограммовые продуктовые наборы. В них входят в том числе крупы, консервы, мука, масло, чай, кондитерские изделия.

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#Инна Рогова#Пункт выдачи#Гуманитарная помощь#Космос белгород#ЦМИ#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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