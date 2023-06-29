Количество пунктов выдачи гуманитарной помощи в Белгороде сократят до двух

С понедельника, 3 июля, продолжат работу пункты на базе «Космоса» и Центра молодёжных инициатив (ЦМИ). Гуманитарную помощь с начала следующей недели не будут выдавать в ТЦ «5 звёзд» и КЦ «Октябрь».