Количество пунктов выдачи гуманитарной помощи в Белгороде сократят до двух

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Белгороде станет меньше пунктов выдачи гуманитарной помощи. Их число сократится до двух.
С понедельника, 3 июля, продолжат работу пункты на базе «Космоса» и Центра молодёжных инициатив (ЦМИ). Гуманитарную помощь с начала следующей недели не будут выдавать в ТЦ «5 звёзд» и КЦ «Октябрь».
Завтра, 30 июня, работать будут все четыре пункта. В выходные же займутся распределением поступившей гуманитарной помощи.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, число пунктов сократили из-за того, что уменьшился поток желающих получить помощь.
Ранее сообщалось, что проживающие вне ПВР отселённые жители региона могут получить 9-килограммовые продуктовые наборы. В них входят в том числе крупы, консервы, мука, масло, чай, кондитерские изделия.