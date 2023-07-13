В Белгороде закрыли ещё один пункт выдачи гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
С 13 июля в Белгороде работает только один пункт выдачи гуманитарной помощи — на базе «Космоса» на Харгоре. Пунктов стало меньше из-за того, что они стали менее востребованы.
Ранее гуманитарную помощь перестали выдавать в ТЦ «5 звёзд» и КЦ «Октябрь». До 13 июля работал пункт на базе Центра молодёжных инициатив (ЦМИ).
В Шебекино продолжат выдавать гумпомощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Положена она и шебекинцам, остающимся в ряде населённых пунктов горокруга.
Накануне прибыла партия гуманитарной помощи из Калуги. Однако по сообщению жительницы города, её сразу забрали. Глава горокруга Владимир Жданов объяснил это доставкой помощи в гумцентр.