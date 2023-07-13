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В Белгороде закрыли ещё один пункт выдачи гуманитарной помощи

13 июля 2023, 15:06
Фото: Таисия Некрасова / Bel.ru
В Белгороде закрыли ещё один пункт выдачи гуманитарной помощи
Продолжит работу только пункт выдачи на базе «Космоса». Ещё один — в ЦМИ — закрыли из-за сокращения востребованности, сообщили в региональном оперштабе.

С 13 июля в Белгороде работает только один пункт выдачи гуманитарной помощи — на базе «Космоса» на Харгоре. Пунктов стало меньше из-за того, что они стали менее востребованы.

Ранее гуманитарную помощь перестали выдавать в ТЦ «5 звёзд» и КЦ «Октябрь». До 13 июля работал пункт на базе Центра молодёжных инициатив (ЦМИ).

В Шебекино продолжат выдавать гумпомощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Положена она и шебекинцам, остающимся в ряде населённых пунктов горокруга.

Накануне прибыла партия гуманитарной помощи из Калуги. Однако по сообщению жительницы города, её сразу забрали. Глава горокруга Владимир Жданов объяснил это доставкой помощи в гумцентр.

Жданов разъяснил непонятную ситуацию с гумпомощью шебекинцам от Калужской области
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#Кирилл Филалеев#Гуманитарная помощь#Выдача#Пункт выдачи#Цд космос#ЦМИ#Закрытие#Общество#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг
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