В Воронежской области женщина с арбалетом пыталась помешать установке нового лифта

Женщина опубликовала неоднозначное обращение: «В МОЙ ДОМ никто не залезет, никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять — я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом, менять лифты».