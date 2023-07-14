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В Воронежской области женщина с арбалетом пыталась помешать установке нового лифта

14 июля 2023, 15:13
Фото: Нейросеть Kandinsky
Местная жительница устроила оборону многоэтажки на улице Генерала Лизюкова в Воронеже. Женщина опубликовала неоднозначное обращение в соцсетях и прикрепила фото с арбалетом. Полиция проводит проверку, сообщает «Коммерсант».

Жительница Воронежа, вооружившись арбалетом, встала на защиту многоэтажки, в которой живёт. Причиной ситуации стало препятствие созданию в доме ТСЖ со стороны местного управкома. Также жителей якобы принуждали сменить лифты в доме за их же деньги.

Женщина опубликовала неоднозначное обращение: «В МОЙ ДОМ никто не залезет, никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять — я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом, менять лифты».

Женщина утверждает, что жители дома не хотят менять «добротные, качественные, советские лифты». Ранее на доме в знак протеста появился баннер.

Сотрудники УМВД по Воронежу доставили вооружённую жительницу в отдел полиции. Пострадавших нет, полиция проводит проверку.

Фото: Telegram-канал «Воронеж №1»
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#Таисия Некрасова#Воронеж#Арбалет#Общество#Происшествия#Черноземье#Многоэтажный дом#Нарочно не придумаешь
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