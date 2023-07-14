В Воронежской области женщина с арбалетом пыталась помешать установке нового лифта

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Жительница Воронежа, вооружившись арбалетом, встала на защиту многоэтажки, в которой живёт. Причиной ситуации стало препятствие созданию в доме ТСЖ со стороны местного управкома. Также жителей якобы принуждали сменить лифты в доме за их же деньги.
Женщина опубликовала неоднозначное обращение: «В МОЙ ДОМ никто не залезет, никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять — я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом, менять лифты».
Женщина утверждает, что жители дома не хотят менять «добротные, качественные, советские лифты». Ранее на доме в знак протеста появился баннер.
Сотрудники УМВД по Воронежу доставили вооружённую жительницу в отдел полиции. Пострадавших нет, полиция проводит проверку.