Мужчина в Воронеже упал с 19-го этажа и выжил. С медиками он уехал, напевая песни

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Случай невероятного везения произошёл в столице соседнего региона — в Воронеже. Местный житель упал с 19-го этажа и выжил, пишет издание.
Происшествие случилось в ЖК «Гагаринский». По словам очевидцев, перед падением мужчина что-то кричал из окна. В итоге он приземлился на стоявший автомобиль Nissan X-Trail.
Спасателям пришлось доставать выпавшего из искорёженной иномарки. После этого его забрала скорая помощь.
Впрочем, свидетели происшествия утверждают, что в машину медиков воронежец отправился, напевая песни. В региональном МЧС заявили изданию «Подъём», что 42-летний пострадавший дошёл до медиков «сам своими ногами».
Спасатели также напомнили шутку о том, что «Воронеж — родина ВДВ».