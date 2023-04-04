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Мужчина в Воронеже упал с 19-го этажа и выжил. С медиками он уехал, напевая песни

4 апреля 2023, 09:56
Фото: Telegram-канал "Жесть Воронеж"

В Воронеже мужчина выжил при падении с 19-го этажа

«Смягчил» падение автомобиль, на который приземлился мужчина. Воронежца забрала скорая, сообщают «Народные новости». Очевидцы утверждают, что выпавший мужчина садился в автомобиль медиков, напевая песни.

Случай невероятного везения произошёл в столице соседнего региона — в Воронеже. Местный житель упал с 19-го этажа и выжил, пишет издание.

Происшествие случилось в ЖК «Гагаринский». По словам очевидцев, перед падением мужчина что-то кричал из окна. В итоге он приземлился на стоявший автомобиль Nissan X-Trail.

Спасателям пришлось доставать выпавшего из искорёженной иномарки. После этого его забрала скорая помощь.

Впрочем, свидетели происшествия утверждают, что в машину медиков воронежец отправился, напевая песни. В региональном МЧС заявили изданию «Подъём», что 42-летний пострадавший дошёл до медиков «сам своими ногами».

Спасатели также напомнили шутку о том, что «Воронеж — родина ВДВ».

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#Инна Рогова#Падение#19-й этаж#Выжил#Общество#Черноземье#Нарочно не придумаешь#Воронеж
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