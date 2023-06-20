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Белгородские троллейбусы выйдут на маршруты в Воронеже

20 июня 2023, 13:26
Фото: 1MI
Транспорт приобрела компания «Воронежпассажиртранс», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мэрию столицы Черноземья. Троллейбусный парк Белгорода был продан с торгов.

Троллейбусы из Белгорода выйдут на маршруты в Воронеже. В город привезли три из 15 машин, которые были распроданы на торгах.

Троллейбусы проходят техобслуживание, при необходимости — ремонт. После оформления необходимых документов транспорт выйдет на маршруты города.

Также сообщается, что троллейбусы должны будут частично заменить старую технику на маршрутах №7 и 99 в Воронеже.

Ранее сообщалось, что троллейбусный парк ушёл с молотка за 7,7 млн рублей — это в 19 раз меньше начальной цены. Всего успели продать 65 троллейбусов.

Также в начале года троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей. Активы обанкротившегося МУП разбили на 14 лотов.

Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля 2022 года. Их на маршрутах заменили автобусами.

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#Алина Харина#Троллейбусы#Депо#Воронеж#Город#Троллейбус#Черноземье#Белгород
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