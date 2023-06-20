Белгородские троллейбусы выйдут на маршруты в Воронеже

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Троллейбусы из Белгорода выйдут на маршруты в Воронеже. В город привезли три из 15 машин, которые были распроданы на торгах.
Троллейбусы проходят техобслуживание, при необходимости — ремонт. После оформления необходимых документов транспорт выйдет на маршруты города.
Также сообщается, что троллейбусы должны будут частично заменить старую технику на маршрутах №7 и 99 в Воронеже.
Ранее сообщалось, что троллейбусный парк ушёл с молотка за 7,7 млн рублей — это в 19 раз меньше начальной цены. Всего успели продать 65 троллейбусов.
Также в начале года троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей. Активы обанкротившегося МУП разбили на 14 лотов.
Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля 2022 года. Их на маршрутах заменили автобусами.