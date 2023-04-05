Упавший в Воронеже с 19-го этажа мужчина оказался белгородцем

40-летний мужчина чудом не погиб. Судя по всему, его спасло то, что он упал на припаркованную во дворе иномарку. На текущий момент он находится в больнице. Мужчина отделался переломом руки и сотрясением мозга, но давать положительные прогнозы врачи не торопятся. Одна из родственниц, по данным редакции, назвала случившееся горем и сообщила о последствиях, но без подробностей.