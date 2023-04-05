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Упавший в Воронеже с 19-го этажа мужчина оказался белгородцем

5 апреля 2023, 14:54
Фото: «Вести Воронеж»
3 апреля с большой высоты в Воронеже упал местный житель, но выжил. Падение «смягчила» иномарка, припаркованная во дворе. Со слов очевидцев, выживший напевал песни, когда садился в автомобиль медиков. Стало известно, что он — уроженец Белгородской области. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

3 апреля в Воронеже в ЖК «Гагаринский» мужчина упал с 19-го этажа и выжил. «Везунчик» оказался белгородцем.

40-летний мужчина чудом не погиб. Судя по всему, его спасло то, что он упал на припаркованную во дворе иномарку. На текущий момент он находится в больнице. Мужчина отделался переломом руки и сотрясением мозга, но давать положительные прогнозы врачи не торопятся. Одна из родственниц, по данным редакции, назвала случившееся горем и сообщила о последствиях, но без подробностей.

В родном регионе белгородцу повезло меньше. Издание пишет, что мужчина якобы неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, небрежное отношение к своему паспорту, нарушение ПДД пешеходом и мелкое хищение. Несколько лет назад его лишали и родительских прав.

Более того, у него якобы имеется условный срок и долги в 500 тыс. рублей. Подтверждений этим данным нет. Между тем владелец разбитой белгородцем иномарки обратился в полицию, так что правоохранители оценят сумму причинённого ущерба.

Мужчина в Воронеже упал с 19-го этажа и выжил. С медиками он уехал, напевая песни
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#Воронеж#Нарочно не придумаешь#Происшествия#Падение#Наталья Корявых#Иномарка#Перелом#Сотрясение мозга#Черноземье#Белгородская область
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