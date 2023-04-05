Упавший в Воронеже с 19-го этажа мужчина оказался белгородцем

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
3 апреля в Воронеже в ЖК «Гагаринский» мужчина упал с 19-го этажа и выжил. «Везунчик» оказался белгородцем.
40-летний мужчина чудом не погиб. Судя по всему, его спасло то, что он упал на припаркованную во дворе иномарку. На текущий момент он находится в больнице. Мужчина отделался переломом руки и сотрясением мозга, но давать положительные прогнозы врачи не торопятся. Одна из родственниц, по данным редакции, назвала случившееся горем и сообщила о последствиях, но без подробностей.
В родном регионе белгородцу повезло меньше. Издание пишет, что мужчина якобы неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, небрежное отношение к своему паспорту, нарушение ПДД пешеходом и мелкое хищение. Несколько лет назад его лишали и родительских прав.
Более того, у него якобы имеется условный срок и долги в 500 тыс. рублей. Подтверждений этим данным нет. Между тем владелец разбитой белгородцем иномарки обратился в полицию, так что правоохранители оценят сумму причинённого ущерба.