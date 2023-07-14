В Волоконовском селе Осколище после реконструкции открыли мемориал воинам-землякам

9 мая 1985 года, в день 40-летия Великой Победы, был открыт этот мемориал. И вот — снова торжества. По случаю реконструкции. Вновь приурочены к памятной дате — 80-тилетию танкового сражения под Прохоровкой. Тогда, в 85-м, на митинге было много фронтовиков. Теперь — их благодарные потомки.