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В Волоконовском селе Осколище после реконструкции открыли мемориал воинам-землякам

14 июля 2023, 11:38
Памятнику без малого 40 лет и он нуждался в преображении. Помощь в восстановлении сельской достопримечательности оказал фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

9 мая 1985 года, в день 40-летия Великой Победы, был открыт этот мемориал. И вот — снова торжества. По случаю реконструкции. Вновь приурочены к памятной дате — 80-тилетию танкового сражения под Прохоровкой. Тогда, в 85-м, на митинге было много фронтовиков. Теперь — их благодарные потомки.

На плитах имена жителей Осколища и близлежащих территорий — 199 бойцов, не вернувшихся с полей сражений. Для селян — это святое место.

Жители своими силами поддерживали порядок на мемориале. Но бетонная конструкция обветшала, устарели ограда и плитка. Реконструкцию взял на себя фонд «Поколение» Андрея Скоча.

«Буквально несколько дней назад открыты памятники в Губкинском районе, сегодня же открывается памятник в Вейделевском районе, чуть ранее открыт бюст Герою России Ананичеву, и эта работа продолжается, потому что именно сохранение исторической памяти, правда об этих событиях далеких, передается из поколения в поколение. Сегодня очень важно, что на этом открытии обновленного памятника присутствовали и самые маленькие жители села, ведь именно они будут являться продолжателем сохранения этой исторической памяти»,
— Алексей Мирошник — Помощник депутата Государственной думы РФ А. В. Скоча

Работу по восстановлению подобных памятников, мемориальных комплексов и захоронений советских воинов фонд ведет на протяжении уже 20-ти лет.

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