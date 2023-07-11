Новый автомобиль от фонда «Поколение» получил комплекс «Лесная сказка»

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
База отдыха «Лесная сказка» открылась в 1990 году. Сейчас — это мини-город со своей инфраструктурой, очистными и хозяйственными сооружениями, зонами отдыха и жилыми зонами, рассчитанный на приём единовременно около 350 человек.
На территории базы постоянно проходят различные спортивные соревнования. Это турниры по шахматам, лыжному спорту, полиатлону, лёгкой атлетике, плаванию, спортивному ориентированию. Так в этом году здесь прошёл чемпионат России по зимнему полиатлону.
А сейчас на базе оздоровительного комплекса проходит турнир по пяти видам спорта между командами «Лесной сказки» и лагеря «Орлёнок». В состязаниях участвуют как воспитанники, так и педагогический состав.
Также в «Лесной сказке» неоднократно проходили слёты курсантов военно-патриотического объединения «Поколение» и лагерь молодёжного лидерства «Новое поколение».
В ноябре 2013 года фонд Андрея Скоча подарил автомобиль спортивно-оздоровительному комплексу. Однако к настоящему времени он выработал свой ресурс, пройдя за 10 лет более 300 тыс. километров.
Новый автомобиль нам нужен для быстрого решения оперативных вопросов по обеспечению нашего комплекса, чтобы он работал и функционировал днём и ночью, круглосуточно и круглогодично,
— сказал директор спортивно-оздоровительного комплекса Сергей Спасенков.
На протяжении более 20 лет фонд «Поколение» оказывает помощь «Лесной сказке». За эти годы она стала центром притяжения для различных спортивных мероприятий, которые проходят здесь на протяжении всего года. Также здесь устраиваются различные военно-патриотические мероприятия, которые стали уже эталоном. Новый автомобиль повышенной проходимости — это, как скорая помощь, для решения многих вопросов, связанных с обеспечением пребывания детей в спортивно-оздоровительном комплексе,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.