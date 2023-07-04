Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Изображение материала

В Белгородской области впервые вручили премию «Журналистика Поколения»

4 июля 2023, 11:08
Фото: фонд "Поколение"
вручение премии "Журналистика Поколения"
В старооскольском центре культурного развития «Молодёжный» наградили более полусотни журналистов и редакторов СМИ, которые выпускают материалы на патриотическую тематику. Инициатором премии «Журналистика Поколение» выступил благотворительный фонд Андрея Скоча «Поколение».

В Молодежном центре культурного развития в Старом Осколе прошла церемония награждения более пятидесяти журналистов и редакторов, которые занимаются созданием материалов на патриотическую тематику. Премию «Журналистика Поколение» организовал благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча.

В своей речи на открытии церемонии помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник отметил, что большинство проектов фонда в Белгородской области были реализованы при участии журналистов. Особенно важной является работа по сохранению исторической памяти. Фонд восстанавливает и реставрирует воинские мемориальные комплексы и братские могилы. За счет участия фонда уже восстановлено треть из почти восьми сотен таких комплексов в регионе. Также благодаря усилиям фонда были приведены в порядок воинский мемориал в Порт-Артуре и захоронения павших солдат на территории Венгрии. Эти события всегда отражаются в материалах СМИ.

Организаторы церемонии отметили, что журналисты также активно участвуют в сохранении исторической памяти. Они рассказывают о подвигах народа во время Великой Отечественной войны, повествуют о судьбах конкретных людей и напоминают аудитории о необходимости помнить тех, кто защищал родину в самые трудные времена для страны.

Пресс-секретарь фонда Анна Чернякова в своем обращении к коллегам отметила, что она учится у большинства из них. Она выразила благодарность журналистам за их неравнодушное отношение к людям, о которых они пишут, и за серьезный подход к своей профессии. Она также поблагодарила их за поддержку инициатив фонда «Поколение» и продвижение общих ценностей.

Лауреатами премии «Журналистика Поколения» стали 60 профильных специалистов из городских и районных печатных изданий, телеканалов, интернет-СМИ. В том числе были отмечены и журналисты Бел.Ру.

вручение премии "Журналистика Поколения"вручение премии "Журналистика Поколения"
вручение премии "Журналистика Поколения"
Фото: фонд "Поколение"
Фонд «Поколение» поставил в ЦМИ порядка шести тонн гуманитарной помощи
Узнать подробнее
Читайте также:
Активисты «Нового поколения» провели школу добровольчества «Город перспектив»Четыре тонны груза помощи шебекинцам передал Фонд «Поколение»Еще 4 машины гуманитарной помощи фонда «Поколение» прибыли в регион из Москвы
#Евгений Грицков#Белгородская область#Журналистика Поколения#Премия#Благотворительный фонд#Андрей Скоч#Алексей мирошник#Историческая память#Сми#Великая Отечественная война#Анна Чернякова#Старый Оскол
Подпишитесь
Гладков об увольнении Полежаева: Надоело уговаривать людей выполнять работу
Сегодня, 11:01
Сергей Фуглаев подал иск в суд к ещё одной структуре «Добрыни»
Сегодня, 09:39
«Россети Центр» запустила новое мобильное приложение «Есть свет!»
Сегодня, 10:46
Ольга Павлова отказалась комментировать досрочный уход из белгородской облдумы
Сегодня, 07:57
Шуховская башня и здание МГУ: как выглядит обновлённая сторублёвая банкнота
Сегодня, 10:53
Шесть домов и два авто пострадали в результате обстрелов Белгородской области
Сегодня, 07:44