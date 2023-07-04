В Белгородской области впервые вручили премию «Журналистика Поколения»

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Молодежном центре культурного развития в Старом Осколе прошла церемония награждения более пятидесяти журналистов и редакторов, которые занимаются созданием материалов на патриотическую тематику. Премию «Журналистика Поколение» организовал благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча.
В своей речи на открытии церемонии помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник отметил, что большинство проектов фонда в Белгородской области были реализованы при участии журналистов. Особенно важной является работа по сохранению исторической памяти. Фонд восстанавливает и реставрирует воинские мемориальные комплексы и братские могилы. За счет участия фонда уже восстановлено треть из почти восьми сотен таких комплексов в регионе. Также благодаря усилиям фонда были приведены в порядок воинский мемориал в Порт-Артуре и захоронения павших солдат на территории Венгрии. Эти события всегда отражаются в материалах СМИ.
Организаторы церемонии отметили, что журналисты также активно участвуют в сохранении исторической памяти. Они рассказывают о подвигах народа во время Великой Отечественной войны, повествуют о судьбах конкретных людей и напоминают аудитории о необходимости помнить тех, кто защищал родину в самые трудные времена для страны.
Пресс-секретарь фонда Анна Чернякова в своем обращении к коллегам отметила, что она учится у большинства из них. Она выразила благодарность журналистам за их неравнодушное отношение к людям, о которых они пишут, и за серьезный подход к своей профессии. Она также поблагодарила их за поддержку инициатив фонда «Поколение» и продвижение общих ценностей.
Лауреатами премии «Журналистика Поколения» стали 60 профильных специалистов из городских и районных печатных изданий, телеканалов, интернет-СМИ. В том числе были отмечены и журналисты Бел.Ру.