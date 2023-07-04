В Белгородской области впервые вручили премию «Журналистика Поколения»

В своей речи на открытии церемонии помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник отметил, что большинство проектов фонда в Белгородской области были реализованы при участии журналистов. Особенно важной является работа по сохранению исторической памяти. Фонд восстанавливает и реставрирует воинские мемориальные комплексы и братские могилы. За счет участия фонда уже восстановлено треть из почти восьми сотен таких комплексов в регионе. Также благодаря усилиям фонда были приведены в порядок воинский мемориал в Порт-Артуре и захоронения павших солдат на территории Венгрии. Эти события всегда отражаются в материалах СМИ.