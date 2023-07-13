От доброго сердца — в «Добрый дом»

Цель ярмарки в этом году — помочь животным из приюта «Добрый дом». Организаторы подготовили для горожан яркое событие, в котором могут поучаствовать как взрослые, так и дети. В программе ярмарки — интерактивы, мастер-классы, конкурсы, продажа сувениров и изделий ручной работы, а так же аниматоры, подарки и хорошее настроение.