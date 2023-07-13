От доброго сердца — в «Добрый дом»

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Цель ярмарки в этом году — помочь животным из приюта «Добрый дом». Организаторы подготовили для горожан яркое событие, в котором могут поучаствовать как взрослые, так и дети. В программе ярмарки — интерактивы, мастер-классы, конкурсы, продажа сувениров и изделий ручной работы, а так же аниматоры, подарки и хорошее настроение.
Во время праздника каждый желающий может поучаствовать в благотворительном сборе и перевести любую сумму на содержание приюта. Большая часть вырученных от продажи сувениров, украшений и других изделий ручной работы средств, тоже будет передана в «Добрый дом».
«Наши благотворительные ярмарки — это уже традиция, потому что мы всегда стараемся помочь каждому, кто нуждается в нашей поддержке. В этом году помогаем приюту для животных „Добрый дом“. Мы находимся в тесном контакте с теми, кто ежедневно обеспечивает бездомных животных едой и ночлегом, и знаем, с какими проблемами сталкиваются владельцы подобных приютов. Это наш маленький вклад в большое доброе дело. Мы приглашаем всех неравнодушных белгородцев прийти на нашу благотворительную ярмарку и разделить этот вечер субботы с нами. Это будет настоящий семейный праздник для горожан и гостей нашего города», — поделился председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Подробную программу и всю необходимую дополнительную информацию о благотворительной ярмарке «Нового поколения» можно найти в официальной группе: Благотворительная ярмарка | «Новое поколение» (https://vk.com/yarmarka_np31).
Вход на ярмарку свободный, организаторы ждут всех желающих с 18:00 до 20:00 в Центральном парке.
Телефон для справок: Виктория Мордовина (8-900-309 96 47)