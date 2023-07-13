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От доброго сердца — в «Добрый дом»

13 июля 2023, 07:53
15 июля (суббота) в 18:00 в Центральном парке, на площади перед зданием бывшего кинотеатра «Октябрь» (ул. Николая Островского, 20) пройдёт благотворительная ярмарка от активистов молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча.

Цель ярмарки в этом году — помочь животным из приюта «Добрый дом». Организаторы подготовили для горожан яркое событие, в котором могут поучаствовать как взрослые, так и дети. В программе ярмарки — интерактивы, мастер-классы, конкурсы, продажа сувениров и изделий ручной работы, а так же аниматоры, подарки и хорошее настроение.

Во время праздника каждый желающий может поучаствовать в благотворительном сборе и перевести любую сумму на содержание приюта. Большая часть вырученных от продажи сувениров, украшений и других изделий ручной работы средств, тоже будет передана в «Добрый дом».

«Наши благотворительные ярмарки — это уже традиция, потому что мы всегда стараемся помочь каждому, кто нуждается в нашей поддержке. В этом году помогаем приюту для животных „Добрый дом“. Мы находимся в тесном контакте с теми, кто ежедневно обеспечивает бездомных животных едой и ночлегом, и знаем, с какими проблемами сталкиваются владельцы подобных приютов. Это наш маленький вклад в большое доброе дело. Мы приглашаем всех неравнодушных белгородцев прийти на нашу благотворительную ярмарку и разделить этот вечер субботы с нами. Это будет настоящий семейный праздник для горожан и гостей нашего города», — поделился председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.

Подробную программу и всю необходимую дополнительную информацию о благотворительной ярмарке «Нового поколения» можно найти в официальной группе: Благотворительная ярмарка | «Новое поколение» (https://vk.com/yarmarka_np31).

Вход на ярмарку свободный, организаторы ждут всех желающих с 18:00 до 20:00 в Центральном парке.

Телефон для справок: Виктория Мордовина (8-900-309 96 47)

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#Артем Черненко#Поколение#Фонд Поколение#Общество#Белгородская область#Андрей Скоч
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