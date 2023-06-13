Шесть тонн гуманитарной помощи от фонда «Поколение» поступило в Старый Оскол

Часть большого груза уже доставлена в пункт приёма и выдачи гуманитарки, расположенный в спорткомплексе СТИ НИТУ «МИСиС». Это предметы первой необходимости — постельное бельё, средства личной гигиены и бытовая химия. Они будут распределены по всем пунктам временного размещения.