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Шесть тонн гуманитарной помощи от фонда «Поколение» поступило в Старый Оскол

13 июня 2023, 13:42
Помощь предназначена для жителей Шебекинского и Грайворонского горокругов, которые сейчас проживают в Старооскольском горокруге.

Сейчас на территории округа открыты 11 пунктов временного проживания, где находятся 950 человек, из которых 238 — дети.

Часть большого груза уже доставлена в пункт приёма и выдачи гуманитарки, расположенный в спорткомплексе СТИ НИТУ «МИСиС». Это предметы первой необходимости — постельное бельё, средства личной гигиены и бытовая химия. Они будут распределены по всем пунктам временного размещения.

Фонд Андрея Скоча с первых дней начал помогать вынужденным переселенцам. Несколько тонн помощи переданы в центр выдачи и пункты временного размещения Белгорода, сейчас помощь поступила в Старый Оскол, на днях ожидаем прибытие грузов в Новый Оскол и Бирюч. Люди должны понимать, что они не брошены, не одиноки, мы — одна большая семья. Забота о людях заложена в философии фонд «Поколение»: помогать, быть максимально рядом, максимально полезными.
помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Поколение#Фонд Поколение
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