Шесть тонн гуманитарной помощи от фонда «Поколение» поступило в Старый Оскол

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Сейчас на территории округа открыты 11 пунктов временного проживания, где находятся 950 человек, из которых 238 — дети.
Часть большого груза уже доставлена в пункт приёма и выдачи гуманитарки, расположенный в спорткомплексе СТИ НИТУ «МИСиС». Это предметы первой необходимости — постельное бельё, средства личной гигиены и бытовая химия. Они будут распределены по всем пунктам временного размещения.
Фонд Андрея Скоча с первых дней начал помогать вынужденным переселенцам. Несколько тонн помощи переданы в центр выдачи и пункты временного размещения Белгорода, сейчас помощь поступила в Старый Оскол, на днях ожидаем прибытие грузов в Новый Оскол и Бирюч. Люди должны понимать, что они не брошены, не одиноки, мы — одна большая семья. Забота о людях заложена в философии фонд «Поколение»: помогать, быть максимально рядом, максимально полезными.
помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.