Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Это — триумфальное возвращение турнира. Много лет назад в состязаниях побеждал Кирилл Сидельников. Сейчас уже шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Тогда для него это было значимой ступенькой на пути к спортивным вершинам.
Первый раз я проиграл, а во второй раз я его выиграл. Для меня это было значимой победой. У меня дома лежит и грамота и медаль с турнира «Поколение» и вот прошло уже сколько десятилетий, и сейчас то есть для меня это приятно, что возобновился этот турнир.
Кирилл Сидельников, президент Федерации Самбо и дзюдо Белгородской области, шестикратный чемпион мира по боевому самбо.
Первый Межрегиональный турнир по дзюдо «Поколение», который организовал благотворительный фонд Андрея Скоча и Белгородская региональная Федерация самбо и дзюдо, посвятили Дню Победы.
Передаю вам огромный, огромный привет от лица ветеранов Великой Отечественной Войны. Встречаясь с ними, мы говорили о том, что этот турнир состоится. Все они предавали вам большой привет. И пожелания, чтобы вы никогда не предавали спорт. Любили свою родину. Всегда стояли на страже нашей общей безопасности.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа.
Место проведения не случайно. Дворец спорта Александра Невского, тоже построенный при участии депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча, — тренировочная база мировых звезд: Федора Емельяненко, братьев Немковых, Кирилла Сидельникова. В этот раз на площадку вышли команды из Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской областей. Это ребята в возрасте до 13 лет, которые делают свои первые шаги в мир большого спорта.
Фонд «Поколение» на протяжении длительного времени поддерживает федерацию самбо и дзюдо Белгородской области, более 20 лет. Сегодня многие спортсмены, которые выступают на международных турнирах, выросли как раз на подобных соревнованиях. Начинали с этого возраста, когда им было 13-15 лет. И сегодня они показывают великолепные результаты уже как взрослые спортсмены.
Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы РФ А. В. Скоча.
Первое командное место заняла команда из Старого Оскола. Все победители турнира получили награды и ценные призы от фонда «Поколение» и региональной Федерации самбо и дзюдо. И, как заверили организаторы, турнир станет ежегодным.