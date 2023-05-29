В Белгороде состоялась презентация книги «Сыны земли Белгородской — Герои России»

«На протяжении ряда лет „Поколение“ неизменно поддерживает военно-патриотические проекты — как в Белгородской области, так и за её пределами, — отмечает помощник депутата Андрея Скоча Алексей Мирошник. — Сборник о земляках — Героях России — очень важный вклад в копилку нашей исторической памяти. Думаю, что главными читателями книги должны стать школьники, студенты, все молодые люди. Тогда они лучше поймут, что настоящие герои — не вымышленные персонажи, а реальные люди, которые живут среди нас».