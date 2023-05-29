В Белгороде состоялась презентация книги «Сыны земли Белгородской — Герои России»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
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Updated Сегодня, 13:42
На протяжении трёх десятилетий белгородцы принимали и продолжают принимать участие в антитеррористических операциях, локальных конфликтах, специальной военной операции, проявив себя как верные Присяге и долгу защитники своей Родины — достойные сыновья нашей страны. 11 белгородцев удостоены высокого звания — Героя Российской Федерации.
Создать книгу, которая расскажет о героях-земляках, предложил в 2021 году начальник регионального управления внутренних дел, генерал-майор полиции Василий Умнов. Авторами издания стали полковник в отставке, военный писатель-краевед Василий Журахов и член Российского-военно-исторического общества Александр Кавылин. Исторический сборник «Сыны земли Белгородской — Герои России», издан при поддержке Фонда «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча.
Книга «Сыны земли Белгородской — Герои России» — документальная. Работая над ней, авторы использовали не только ранее известные факты, но и архивные данные, малоизученные и уникальные документы. В результате им удалось ярко и правдиво рассказать о десяти белгородцах, награждённых званием Героя России.
Читатель узнает о жизни и подвиге людей, в разное время и на разных направлениях защищавших свою Родину. Среди них — разведчик Владимир Барковский и полковник полиции Владимир Бурцев, бывший сотрудник УФСБ по Белгородской области Виктор Трофименко. Книга расскажет о боевом прошлом участников контртеррористической операции на Северном Кавказе Юрия Чумака и Дениса Зуева, поведает подробности боевой биографии одного из самых известных белгородцев нашего времени — Вячеслава Воробьёва.
Расскажет книга и об Андрее Богатове — старооскольце, который начинал свой жизненный путь на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Сегодня за его спиной — годы боевой работы в горячих точках и вооружённых конфликтах.
Для всех неравнодушных к истории своего края белгородцев книга станет значимым подарком ко Дню Победы.
«На протяжении ряда лет „Поколение“ неизменно поддерживает военно-патриотические проекты — как в Белгородской области, так и за её пределами, — отмечает помощник депутата Андрея Скоча Алексей Мирошник. — Сборник о земляках — Героях России — очень важный вклад в копилку нашей исторической памяти. Думаю, что главными читателями книги должны стать школьники, студенты, все молодые люди. Тогда они лучше поймут, что настоящие герои — не вымышленные персонажи, а реальные люди, которые живут среди нас».
Издание предназначено не для продажи. Ознакомиться читатели с ним смогут в библиотеках региона.
Михаил Колосов