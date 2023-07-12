Какой погоды ожидать белгородцам 13 июля?

Однако полного штиля ожидать не стоит: порывы ветер западной четверти достигнут 7-12 м/с. При этом едва ли белгородцам удастся замёрзнуть днём — прогнозируют до +27˚С. Ночью же будет заметно холоднее — от 8 до 13˚ тепла.