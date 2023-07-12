Какой погоды ожидать белгородцам 13 июля?

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В четверг на территории региона должно быть облачно, но с прояснениями. Синоптики обещают, что 13 июля пройдёт без осадков.
Однако полного штиля ожидать не стоит: порывы ветер западной четверти достигнут 7-12 м/с. При этом едва ли белгородцам удастся замёрзнуть днём — прогнозируют до +27˚С. Ночью же будет заметно холоднее — от 8 до 13˚ тепла.
В областном центре не будет жарче 25˚С, а в Старом Осколе — максимум 24˚С.