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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Какой погоды ожидать белгородцам 13 июля?

12 июля 2023, 13:06

13 июля белгородцев ждёт ветреная погода днём и ночная прохлада

Синоптики обещают жителям региона тёплый и ветреный день. Однако ночь будет довольно прохладная — столбик термометра опустится до +8˚С.
Сюжет
Погода

В четверг на территории региона должно быть облачно, но с прояснениями. Синоптики обещают, что 13 июля пройдёт без осадков.

Однако полного штиля ожидать не стоит: порывы ветер западной четверти достигнут 7-12 м/с. При этом едва ли белгородцам удастся замёрзнуть днём — прогнозируют до +27˚С. Ночью же будет заметно холоднее — от 8 до 13˚ тепла.

В областном центре не будет жарче 25˚С, а в Старом Осколе — максимум 24˚С.

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#Татьяна Алексютина#Погода#Жара#Осадки#Общество#Белгородская область
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